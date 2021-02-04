Gündem Eniştesinin bıraktığı valizden şüphelenip 982 gram bonzai yakalattı Polis enişteyi arıyor
EDİRNE

Eniştesinin bıraktığı valizden şüphelenip 982 gram bonzai yakalattı: Polis enişteyi arıyor

Eniştesinin bıraktığı valizden şüphelenip 982 gram bonzai yakalattı: Polis enişteyi arıyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan K.Ç., eniştesinin bıraktığı valizden şüphelenip, polisi aradı. Eve gelen ekipler, valizi açınca 982,47 gram bonzai ile karşılaştı. Polis, enişteyi arıyor.

Haber Merkezi DHA
Çantadan çıkan uyuşturucu maddeler.
Çantadan çıkan uyuşturucu maddeler.

Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde yaşayan K.Ç.'nin evine gelen eniştesi M.İ., iddiaya göre şifreli kilidi bulunan valizi bırakıp, arkadaşı C.K.’nin almaya geleceğini söyledi. Enişte gittikten kısa süre sonra gelen C.K., kontrol ettiği valizi almadan evden ayrıldı. Eniştesi ile C.K.’nin daha önce uyuşturucu satışı yaptığını bilen K.Ç., durumdan şüphelenerek Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü aradı. Polislerden valizin incelenmesini istedi. Adrese gelen polis ekipleri, valizi açtıklarında 982,47 gram bonzai ele geçirdi. C.K., gözaltına alınırken, ekipler M.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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