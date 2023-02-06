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Enkaz altında kalan çocuklar sağ olarak kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altından kurtarma çalışmaları kameralara yansıdı. Sabaha karşı yaşanan deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı.

09:04 . 6/02/2023 Pazartesi
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Depremden sağ çıkartılan aile ve mutluluk gözyaşları

Depremden sağ çıkartılan aile ve mutluluk gözyaşları

Türkiye güne Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ile uyandı.

10 ilde hissedilen deprem, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Çok sayıda depremzede de enkaz altında kalırken, kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

En kaz altından kurtarılma anı

Sabaha karşı yaşanan deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı. Yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Enkaz altında kalan çocukçuların sağ olarak kurtarılışı 'Allahu Ekber' nidaları ile büyük bir sevinç oluşturdu.

Çocuklar birer birer enkaz arasından çıkarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Enkaz
1 saat önce
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Enkaz altında kalan çocuklar sağ olarak kurtarıldı
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