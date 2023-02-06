Enkaz altında kalan çocuklar sağ olarak kurtarıldı

10 ilde hissedilen deprem, bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Çok sayıda depremzede de enkaz altında kalırken, kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sabaha karşı yaşanan deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Birçok binanın yıkıldığı Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazının altında kalan aile sağ olarak kurtarıldı. Yıkılan bina enkazında kalan 4 çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Enkaz altında kalan çocukçuların sağ olarak kurtarılışı 'Allahu Ekber' nidaları ile büyük bir sevinç oluşturdu.