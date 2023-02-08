Enkaz altındaki kızının acısına dayanamayan imam kalp krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti. Erdoğan, ''8 bin 574 can kaybı, 49 bin 133 yaralı, 6 bin 444 yıkılan bina bulunuyor. Devletin kurumları iş başında, enkazlardaki çalışmalar sürüyor'' açıklamasında bulundu. 'Vatandaşlarımız sokakta kalmayacak' diyen Erdoğan, ''1 yıl içinde 10 ilde deprem konutları yapacağız. Şuanda vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi illerdeki otellerle görüşmeler yapıldı. Buralara yerleşmek isteyenleri buralara yönlendirip imkanları seferber edeceğiz'' ifadelerini kullandı.