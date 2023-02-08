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Enkaz altındaki kızının acısına dayanamayan imam kalp krizi geçirdi

Depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan kızının kurtarılmasını beklerken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden imam Adem Dalaslan'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

18:01 . 8/02/2023 Çarşamba
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Adem Dalaslan

Adem Dalaslan

Yozgat
'ın Şefaatli ilçesinde imam olarak görev yapan 52 yaşındaki Adem Dalaslan, Hatay'da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde 6 ay önce sosyal güvenlik uzmanı olarak işe başlayan 25 yaşındaki kızı Büşra Dalaslan'ın, depremde enkazda kaldığını öğrendi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Eşi ile bir çocuğu enkazdan çıkmayı başaran Dalaslan, kızının kurtarılması beklerken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Cenazesi Yozgat'a getirilen Dalaslan için Şefaatli Merkez Camiii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.



#Yozgat
#İmam
#Hatay
#Deprem
1 saat önce
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Enkaz altındaki kızının acısına dayanamayan imam kalp krizi geçirdi
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