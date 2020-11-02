Enkaz altından 10 saat sonra kurtarılan Günay yaşadıklarını kameraya kaydetmiş

Günay Özışık (15), cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, arama kurtarma ekipleri tarafından enkaz altından 10 saat sonra kurtarılmıştı. Yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra kurtarılan Özışık'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ederken anne Olcan Özışık, oğlunun yaşadıklarını anlattı.

DHA

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Annesine sesli mesaj yollamış

Oğlunun deprem anında kendisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten anne Özışık, "Hiçbir zaman kendini bırakmamış enkaz altındayken Son olarak benimle telefonda konuştuğu için elinde cep telefonu vardı ve etrafındaki görüntüleri çekmiş. 4 kez 112'yi aramış. Biz bunu bugün telefonu şarja takınca gördük. Bana sesli mesajlar yollamış; ' Anne ben enkazın altındayım' demiş. Hiçbiri bana ulaşmamıştı. Kuzeninin kurtulduğunu duyunca, 'Ahmet ben de buradayım, beni de kurtarsınlar' diye seslenmiş. Deprem anında kuzeni salondan çıkıyormuş o da muhtemelen odasından çıkıyordu. Kuzeni 2 saat sonra kurtarıldı. Günay'a daha sonra ulaşıldı. Bacakları ve belden aşağısı kolonun altında ezilmiş" dedi.

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DHA

"Anneee diye çığlık attı"

Deprem anında oğluyla yaptığı telefon görüşmesine de değinen Özışık, "Ben deprem sırasında abisi ile Alsancak Devlet Hastanesi'ndeydim. Babası da işteydi Günay evdeydi. Yanına kuzeni gelmiş, ikisi evde oturuyorlardı. Deprem olurken hemen Günay'ı aradım. Telefonu açıp, 'Anneee' diye çığlık attığını duydum. O anda bina yıkılmış ve enkazın altında kalmış. Eşimi aradım eve gitmesini söyledim Günay'a ulaşamıyorduk. Hastaneden eve gelmem 2 saati buldu trafik nedeniyle. Binanın yıkıldığını gördüm, oradan oğlumun nasıl çıkacağını düşündüm" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:59 Minik Elif'i 65'inci saatte kurtaran ekipteki personel o anları göz yaşlarıyla anlattı, muhabir zor anlar yaşadı İzmir'deki 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından mucize çıktı. Kurtarma çalışmalarının 65'inci saatinde ulaşılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı. Kurtarma ekibindeki personel o anları göz yaşlarıyla anlatırken, muhabir de zor anlar yaşadı. BiP'te paylaş

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