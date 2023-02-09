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Enkaz altından 71 saat sonra çıkan Ahmet Eren: Yarın okulum var

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama-kurtarma çalışmalarından 'umut' aşılayan haberler gelmeye devam ediyor. Adıyaman'da depremin ardından enkazdan 71 saat sonra kurtarılan minik Ahmet Eren'in kendisini kurtaran ekipteki personele "Abla yarın okulum var" şeklindeki sözleri herkesi duygulandırdı.

10:38 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Minik Ahmet Eren'in kendisini kurtaran ekipteki personele "Yarın okulum var" demesi herkesi duygulandırdı.

Minik Ahmet Eren'in kendisini kurtaran ekipteki personele "Yarın okulum var" demesi herkesi duygulandırdı.

Türkiye'yi sarsan asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarından mucize haberleri geliyor. Adıyaman'da minik Ahmet Eren de depremdeki enkazdan 71 saat sonra kurtarıldı. Ahmet Eren'in ilk sözleri ise herkesi duygulandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu o anları paylaştı.


"BU ÜLKENİN YARINLARI SENSİN"

Bakan Karaismailoğlu, "71. saatte gelen mucize" notunu düşerek, "Güzel yavrumuz Ahmet Eren'i kurtardık. İlk sözleri "yarın okulum var" oldu… Bu ülkenin yarınları, umutları sensin…" ifadelerini kullandı.



Gaziantep Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından 76 saat sonra 3 kişi sağ çıkarıldı
Gaziantep Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından 76 saat sonra 3 kişi sağ çıkarıldı

Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı. Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.









#deprem
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#ahmet eren
1 saat önce
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Enkaz altından 71 saat sonra çıkan Ahmet Eren: Yarın okulum var
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