Enkaz altından 71 saat sonra çıkan Ahmet Eren: Yarın okulum var

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Minik Ahmet Eren'in kendisini kurtaran ekipteki personele "Yarın okulum var" demesi herkesi duygulandırdı.
Türkiye'yi sarsan asrın felaketinde arama-kurtarma çalışmalarından mucize haberleri geliyor. Adıyaman'da minik Ahmet Eren de depremdeki enkazdan 71 saat sonra kurtarıldı. Ahmet Eren'in ilk sözleri ise herkesi duygulandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu o anları paylaştı.
Bakan Karaismailoğlu, "71. saatte gelen mucize" notunu düşerek, "Güzel yavrumuz Ahmet Eren'i kurtardık. İlk sözleri "yarın okulum var" oldu… Bu ülkenin yarınları, umutları sensin…" ifadelerini kullandı.