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Enkaz altından kurtulan aile dehşeti anlattı: Ateş sadece düştüğü yeri değil bütün ülkeyi yaktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan binanın enkazından hafif yaralı kurtulan 5 kişilik aile, yaşadıklarını hafızalarından silemiyor.

09:45 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Enkazdan kurtulan aile yaşadıklarını anlattı

Enkazdan kurtulan aile yaşadıklarını anlattı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören iller arasında bulunan Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşadıkları Yakut Apartmanı'nın zemin katında depreme yakalanan Elmas ailesi, yıkılan evlerinin enkazından hafif yaralı kurtuldu.

Depremin ardından Bartın'a gelen aile, Mehmet Efendi Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
"Devletimiz tarafından her türlü ihtiyacımız gideriliyor"

Baba Yusuf Elmas, gazetecilere, deprem sırasında uyuduklarını, gürültülü bir ses ve büyük sarsıntıyla uyandıklarını söyledi.

O sarsıntıyla yürümekte güçlük çektiklerini ve bir süre sonra evlerinin yıkılmasıyla 8 yaşındaki kızı Elif ile enkaz altında kaldığını aktaran Elmas, komşularının yardımıyla kısa sürede dışarı çıkabildiklerini anlattı.

Eşi ve diğer 2 çocuğunun da ufak sıyrıklarla enkazdan çıkabilmesine karşın acılarının büyük olduğunu kaydeden Elmas, "Ateş sadece düştüğü yeri değil, bütün dünyayı ve ülkeyi yaktı. Rabbim beterinden ve tekrarından korusun. Şu an Bartın'a yerleştik, yurda sığındık. Hiçbir sıkıntımız yok, devletimiz tarafından her türlü ihtiyacımız gideriliyor. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Depremde ağabeyi, yengesi ve yeğenini kaybettiğini belirten Elmas, "Ağabeyim ve ailesinin cenazelerine üçüncü gün ulaşabildik ve toprağa verdik. Sözün bittiği yer. Söylenecek bir şey yok. Ülke olarak tedirginliğimiz, korkumuz devam ediyor." dedi.

Elmas, Hatay'da PVC ustası olduğunu dile getirerek, "Şu an için evimiz yıkıldı, bir şeyimiz kalmadı. 5 katlı apartmanın zemin katında oturuyorduk. Kızımla belime kadar enkaz altında kaldım ama şükürler olsun hafif sıyrıklarla kurtulduk. Şu an ayaktayız, Rabbime binlerce kez şükürler olsun." ifadelerini kullandı.



#aile
#DEPREM
#enkaz
#Hatay
#Yusuf Elmas
35 dakika önce
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Enkaz altından kurtulan aile dehşeti anlattı: Ateş sadece düştüğü yeri değil bütün ülkeyi yaktı
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