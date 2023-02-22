Enkaz altından kurtulan aile dehşeti anlattı: Ateş sadece düştüğü yeri değil bütün ülkeyi yaktı

Eşi ve diğer 2 çocuğunun da ufak sıyrıklarla enkazdan çıkabilmesine karşın acılarının büyük olduğunu kaydeden Elmas, "Ateş sadece düştüğü yeri değil, bütün dünyayı ve ülkeyi yaktı. Rabbim beterinden ve tekrarından korusun. Şu an Bartın'a yerleştik, yurda sığındık. Hiçbir sıkıntımız yok, devletimiz tarafından her türlü ihtiyacımız gideriliyor. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.