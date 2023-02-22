Enkaz altından kurtulan aile dehşeti anlattı: Ateş sadece düştüğü yeri değil bütün ülkeyi yaktı

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Enkazdan kurtulan aile yaşadıklarını anlattı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören iller arasında bulunan Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşadıkları Yakut Apartmanı'nın zemin katında depreme yakalanan Elmas ailesi, yıkılan evlerinin enkazından hafif yaralı kurtuldu.
Baba Yusuf Elmas, gazetecilere, deprem sırasında uyuduklarını, gürültülü bir ses ve büyük sarsıntıyla uyandıklarını söyledi.
O sarsıntıyla yürümekte güçlük çektiklerini ve bir süre sonra evlerinin yıkılmasıyla 8 yaşındaki kızı Elif ile enkaz altında kaldığını aktaran Elmas, komşularının yardımıyla kısa sürede dışarı çıkabildiklerini anlattı.
Depremde ağabeyi, yengesi ve yeğenini kaybettiğini belirten Elmas, "Ağabeyim ve ailesinin cenazelerine üçüncü gün ulaşabildik ve toprağa verdik. Sözün bittiği yer. Söylenecek bir şey yok. Ülke olarak tedirginliğimiz, korkumuz devam ediyor." dedi.
Elmas, Hatay'da PVC ustası olduğunu dile getirerek, "Şu an için evimiz yıkıldı, bir şeyimiz kalmadı. 5 katlı apartmanın zemin katında oturuyorduk. Kızımla belime kadar enkaz altında kaldım ama şükürler olsun hafif sıyrıklarla kurtulduk. Şu an ayaktayız, Rabbime binlerce kez şükürler olsun." ifadelerini kullandı.