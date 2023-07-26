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Enkazdan çıkardığı Türk Bayrağı'nı iş makinesinde dalgalandırıyor

Kahramanmaraş’ta bir iş makinesi operatörü, meydana gelen depremler sonrası enkazdan çıkardığı Türk Bayrağı'nı iş makinesine asarak çalışıyor.

09:49 . 26/07/2023 Çarşamba
IHA
Serkan Aktaş

Serkan Aktaş

Kahramanmaraş’ta depremin simge bölgelerinden biri olan ‘Ebrar Sitesi’nde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat depremleri sonrası Ordu’dan Kahramanmaraş’a gelen iş makinesi operatörü Serkan Aktaş da, Ebrar Sitesi’ndeki enkazdan çıkardığı Türk Bayrağı'nı iş makinesine astı.

Çalışmalarını al bayrağın gölgesinde yaptığını belirten Serkan Aktaş, "Ordu’dan geldik ve depremin ilk gününden bu yana buradayız. Devletimize milletimize yardımcı olmak istiyoruz. Ölmüşlerimize rahmet kalanlara sabır versin Allah. Güzel sonuçlar olacak kısa sürede toparlamaya çalışıyoruz. Ben operatör olarak çalışıyorum. Türk Bayrağı'nı yıkım sırasında inşaatta bulduk. Biz de her bulunduğumuz ortamda dalgalansın diye makinemize güzellik katalım dedik. İnsanların dikkatini çekiyor bizim de hoşumuza gidiyor. Türk Bayrağımızın dalgalanmasından güç alıyoruz. Onun gölgesi altında güçlü olmamanın ihtimali var mı" dedi.
#Kahramanmaraş
#Ebrar Sitesi
#Serkan Aktaş
#Ordu
#Türk Bayrağı
2 saat önce
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