Enkazdan çıkardığı Türk Bayrağı'nı iş makinesinde dalgalandırıyor

Çalışmalarını al bayrağın gölgesinde yaptığını belirten Serkan Aktaş, "Ordu’dan geldik ve depremin ilk gününden bu yana buradayız. Devletimize milletimize yardımcı olmak istiyoruz. Ölmüşlerimize rahmet kalanlara sabır versin Allah. Güzel sonuçlar olacak kısa sürede toparlamaya çalışıyoruz. Ben operatör olarak çalışıyorum. Türk Bayrağı'nı yıkım sırasında inşaatta bulduk. Biz de her bulunduğumuz ortamda dalgalansın diye makinemize güzellik katalım dedik. İnsanların dikkatini çekiyor bizim de hoşumuza gidiyor. Türk Bayrağımızın dalgalanmasından güç alıyoruz. Onun gölgesi altında güçlü olmamanın ihtimali var mı" dedi.