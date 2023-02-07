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Enkazdan çıkarıldıktan sonra kaybolan Süleyman bebek bulundu

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve yüreklerimizi yakan depremle mücadele sürerken bir güzel haber de kayıp bebek Süleyman'dan geldi. Enkaz altından çıkarıldıktan sonra kaybolan Süleyman Alpaslan'la ilgili sevindiren bilgiyi annesi duyurdu.

22:02 . 7/02/2023 Salı
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Süleyman bebek

Süleyman bebek

Anne Sema Yeşilağaç, "Oğlumu bulduk çok şükür. İyi bir aileye denk gelmiş. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Hatay'da deprem sonrası birçok mahalle yerle bir olurken, 15 aylık bebek Süleyman Alpaslan'ın ailesi ile birlikte yaşadığı Antakya Atatürk Caddesi Oval Apartmanı da çöktü.

ENKAZDAN ÇIKARILIP SİVİL BİR ARACA TESLİM EDİLDİ

Apartmanın 7. katında bulunan Süleyman bebek enkaz altından dün saat 11.00 sıralarında sivil bir asker tarafından çıkarılmıştı. Avukat baba Tuncay Alpaslan büyük bir sevinç yaşarken, Süleyman bebek hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edilmişti.

BİR DAHA HABER ALAMAMIŞLARDI

Ancak baba Tuncay Alpaslan oğlundan bir daha haber alamadı. Yetkililerden yardım isteyen baba Tuncay Alparslan, "Diğer çocuğumu ekiplerle birlikte enkaz altından çıkardık. Daha sonra Süleyman'ı enkazdan bir sivil asker çıkardı. Hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edildi. Ancak hastanelere aradık. Hiçbir şekilde oğluma ulaşamadım." demişti.

ANNE SEVİNDİREN HABERİ DUYURDU

Minik Süleyman'dan güzel haber geldi. Süleyman'ın annesi Sema Yeşilağaç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sevindiren haberi duyurdu.

Yeşilağaç "Oğlumu bulduk çok şükür. Allah herkesten razı olsun çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun" dedi.


#Sema Yeşilağaç
#süleyman soylu
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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