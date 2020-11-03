Enkazdan kurtulan Ayda’yı öpen kahraman konuştu: Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

Türkiye 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 sonra enkaz altından çıkarılması ile gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anlarda çok özel kareler kayıtlara geçti.

GÜNDEM 91 saat sonra enkazdan kurtarılan dünya tatlısı Ayda'nın hastaneden ilk fotoğrafları

"ÖPEBİLİR MİYİM?" DEDİM

Ayda sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, depremin sembolü bir fotoğraf çekildi. Ayda’yı öperken çekilen fotoğraf hakkında konuşan AFAD Tunceli İl Müdürü Cem Erdoğan, "İçimden öpmek geldi. ’Öpebilir miyim?’ dedim, ’öp’ dedi. Kendi çocuğumu öper gibi öptüm. Dünyalar bizim oldu. O sırada fotoğrafım çekilmiş ama haberim yok. İnsan evladını nasıl öperse öyle bir şeydi" diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM 91 saat sonra enkazdan çıkan Ayda'nın tüm eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi



MELEK GİBİYDİ

Ayda enkaz altındayken yaşananları anlatan Erdoğan, "Bu duyguyu anlatmak mümkün değil. Bizim hedefimiz, bütün canlarımızı canlı alabilmek. 91 saat sonra Atıl Hepçorman kardeşimiz ’burada ses var’ dedikten sonra dünyalar bizim oldu. O ilk temas, o ay gibi yüze bakmak çok güzel bir duyguydu. Elimizi uzattığımızda parmağımızı tutuyordu. Biz onu, o da bizi bırakmak istemiyordu. Hem konuşup hem de ellerimizle kaza kaza kızımızı çıkarttı. Ayda çok sakindi, çok sakindi, çok güzeldi, ay gibiydi, melek gibiydi. Tanıştık. Elindeki plastik kaşığı uzattı, sonra parmağımı tuttu. Sohbet ettik, sonra acıktığını söyledi. Ayran ve köfteyi çok sevdiğini söyleyince ’kendi ellerimizle yaparız’ dedim. Kurtarma faaliyeti yürütülürken hem konuştuk hem de kurtarma faaliyetini yürüttük. Canı acıdığını söyleyince aklıma kendi çocuğumla oynadığım parmak oyunu geldi. O gülünce dünya benim oldu" ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM 91 saat sonra enkazdan Ayda'yı kurtaran ekip konuştu: Su ve ayran istedi





MUTLUYUZ

AFAD kurtarma ekibinden Atıl Hepçorman ise, "Enkazı boşalttığımız anda küçük bir delik açıldı. O delikleri hep kontrol ediyoruz. Arkadaşım ’burada biri olabilir mi?’ demesiyle hemen olay yerine atladım. ’Ayda burada mısın?’ dedim, ’buradayım’ dedi. Arama çalışmalarını tamamen oraya kanalize ettik. 1,5 saat sonra kızımızı oradan sağ çıkarttık. Mutlu ve gururluyuz" sözlerine yer verdi.