Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Enkazdan kurtulan Aydayı öpen kahraman konuştu Kendi çocuğumu öper gibi öptüm
İZMİR

Enkazdan kurtulan Ayda’yı öpen kahraman konuştu: Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

Türkiye enkaz altında 91 saat sonra kurtarılan Ayda'yı konuşuyor. Çok konuşulan fotoğraflardan biri de AFAD görevlisinin Ayda'yı öptüğü fotoğraf. AFAD Tunceli İl Müdürü Cem Erdoğan, İzmir’deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından tam 91 saat sonra çıkartılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’i öperken çekilen fotoğrafı için, "Kendi çocuğumu öper gibi öptüm. O sırada fotoğrafım çekilmiş ama haberim yok. İndan evladını nasıl öperse öyle bir şeydi" dedi. Erdoğan, Ayda ile oynadığı parmak oyununu da kendi çocuğu ile oynadığı bir oyun olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Ayda enkazdan böyle kurtarıldı.
Ayda enkazdan böyle kurtarıldı.

Türkiye 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 sonra enkaz altından çıkarılması ile gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anlarda çok özel kareler kayıtlara geçti.

91 saat sonra enkazdan kurtarılan dünya tatlısı Ayda'nın hastaneden ilk fotoğrafları
GÜNDEM
91 saat sonra enkazdan kurtarılan dünya tatlısı Ayda'nın hastaneden ilk fotoğrafları

"ÖPEBİLİR MİYİM?" DEDİM

Ayda sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, depremin sembolü bir fotoğraf çekildi. Ayda’yı öperken çekilen fotoğraf hakkında konuşan AFAD Tunceli İl Müdürü Cem Erdoğan, "İçimden öpmek geldi. ’Öpebilir miyim?’ dedim, ’öp’ dedi. Kendi çocuğumu öper gibi öptüm. Dünyalar bizim oldu. O sırada fotoğrafım çekilmiş ama haberim yok. İnsan evladını nasıl öperse öyle bir şeydi" diye konuştu.

91 saat sonra enkazdan çıkan Ayda'nın tüm eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi
GÜNDEM
91 saat sonra enkazdan çıkan Ayda'nın tüm eğitim masraflarını Yurtiçi Kargo üstlendi


MELEK GİBİYDİ
Ayda enkaz altındayken yaşananları anlatan Erdoğan, "Bu duyguyu anlatmak mümkün değil. Bizim hedefimiz, bütün canlarımızı canlı alabilmek. 91 saat sonra Atıl Hepçorman kardeşimiz ’burada ses var’ dedikten sonra dünyalar bizim oldu. O ilk temas, o ay gibi yüze bakmak çok güzel bir duyguydu. Elimizi uzattığımızda parmağımızı tutuyordu. Biz onu, o da bizi bırakmak istemiyordu. Hem konuşup hem de ellerimizle kaza kaza kızımızı çıkarttı. Ayda çok sakindi, çok sakindi, çok güzeldi, ay gibiydi, melek gibiydi. Tanıştık. Elindeki plastik kaşığı uzattı, sonra parmağımı tuttu. Sohbet ettik, sonra acıktığını söyledi. Ayran ve köfteyi çok sevdiğini söyleyince ’kendi ellerimizle yaparız’ dedim. Kurtarma faaliyeti yürütülürken hem konuştuk hem de kurtarma faaliyetini yürüttük. Canı acıdığını söyleyince aklıma kendi çocuğumla oynadığım parmak oyunu geldi. O gülünce dünya benim oldu" ifadelerini kullandı.

91 saat sonra enkazdan Ayda'yı kurtaran ekip konuştu: Su ve ayran istedi
GÜNDEM
91 saat sonra enkazdan Ayda'yı kurtaran ekip konuştu: Su ve ayran istedi



MUTLUYUZ

AFAD kurtarma ekibinden Atıl Hepçorman ise, "Enkazı boşalttığımız anda küçük bir delik açıldı. O delikleri hep kontrol ediyoruz. Arkadaşım ’burada biri olabilir mi?’ demesiyle hemen olay yerine atladım. ’Ayda burada mısın?’ dedim, ’buradayım’ dedi. Arama çalışmalarını tamamen oraya kanalize ettik. 1,5 saat sonra kızımızı oradan sağ çıkarttık. Mutlu ve gururluyuz" sözlerine yer verdi.

91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
OYNAT 00:59
91 saat sonra kurtarılan Ayda, enkaz altında AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadı
İzmir depreminin 91'inci saatinde kurtarılan Ayda bebeğin enkaz altındaki en net görüntüleri ortaya çıktı. Ayda'nın AFAD yetkilisinin elini bir an olsun bırakmadığı o sıcak görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.


Abone Ol Google News
Başkanlık seçiminin kilit noktaları

Başkanlık seçiminin kilit noktaları

Başkanı 4 eyalet belirleyecek.
Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

​AFAD görevlisi o anları anlattı...
Valilik açıkladı

Valilik açıkladı

Bir ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması.
Can kaybı <br>109'a yükseldi

Can kaybı
109'a yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.

Türk bayrağı hassasiyeti

Türk bayrağı hassasiyeti

​İzmir'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Binadan çatırtı sesleri yükseldi

Binadan çatırtı sesleri yükseldi

​Rızabey Apartmanı'nın yakınında olan olay paniğe neden oldu.
Elif ailesine kavuştu

Elif ailesine kavuştu

​3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
Türkiye<br>seferber oldu

Türkiye
seferber oldu

Ayda'nın köfte isteği sonrası sipariş yağdı, telefonlar kilitlendi.
İdil'de koronavirüs tespit edildi

İdil'de koronavirüs tespit edildi

55 saat sonra kurtarılan İdil'in sağlık durumunda yeni gelişme.
Dünyanın<br>sonu geldi sandım

Dünyanın
sonu geldi sandım

Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı o anları anlattı.
Geçmiş olsun<br>güzel yavrum

Geçmiş olsun
güzel yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce paylaştı.

Alanya'da tur teknesi battı

Alanya'da tur teknesi battı

37 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.