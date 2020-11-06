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Gündem Enkazdan yaralı çıkan Ayda istedi 10 bin kişiye dağıtıldı
İZMİR

Enkazdan yaralı çıkan Ayda istedi 10 bin kişiye dağıtıldı

İzmir’de meydana gelen depremde enkazdan 91 saat sonra çıkartılan ve hastaneye götürülürken sağlık personelinden ilk olarak köfte ekmek isteyen 3 yaşındaki Ayda Gezgin’den etkilenen Çineli işletmeci Mehmet Zengin depremzedelere köfte ekmek dağıtmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Zengin, deprem bölgesinde 10 bin kişilik köfte ekmek dağıtacağı belirtildi.
Mehmet Zengin, deprem bölgesinde 10 bin kişilik köfte ekmek dağıtacağı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde son verilere göre 114 kişi hayatını kaybetti, bin 35 kişi de yaralandı. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak çıkartıldı.

Mehmet Zengin, deprem bölgesinde 10 bin kişilik köfte ekmek dağıtacağı belirtildi.
  • Depremin simge isimlerinden biri haline gelen Ayda ambulansla hastaneye götürülürken sağlık ekiplerinden ilk isteği köfte ve ayran oldu. Ayda’nın bu isteğinin ardından tüm Türkiye Ayda için seferber olurken, Aydın’ın Çine ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Zengin isimli köfteci de Ayda’nın isteğinden etkilenerek depremzedeler için İzmir’e geldi. Bayraklı ilçesindeki Emrah Bey apartmanının önünde stant açan restoran yetkilileri buradaki vatandaşlara kendilerinin özel olarak hazırladıkları köfteleri pişirerek ikram etti.

Mehmet Zengin, deprem bölgesinde 10 bin kişilik köfte ekmek dağıtacağı belirtildi.

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10 bin kişilik köfte ekmek dağıtılacak

Firma yetkilisi Cevdet Aldemir, "Öncelikle tüm İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Minik Ayda’nın enkaz altından çıkartıldıktan sonraki hastaneye sevk anında ambulanstaki sağlık görevlisinden köfte ve ayran istediğini televizyonlardan izledik. Biz de işletme olarak bu durumu kendimize görev edinerek personellerimizle İzmir’e geldik. Burada canla başla çalışan tüm görevli personellere ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için buradayız. İlk seferde 2 bin 500 kişilik köfte ekmek ikramında bulunduk. 4 gün daha burada depremzede kardeşlerimizin yanında olarak toplamda 10 bin kişilik köfte ekmek ikramında bulunacağız. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

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