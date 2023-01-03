Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaş'a sordu: Bu nasıl ülkücülük?

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, Youtube yayınında PKK'lı terörist tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"PAYLAŞIM YAPMAMASI İLGİNÇ BİR DURUM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2022 yılında Çakıroğlu için bir paylaşımda bulunmadığını ifade eden Aysever, Yavaş'ın paylaşım yapmamasının ilginç bir durum olduğunu şu sözlerle anlattı:

"2022 yılında Mansur Yavaş bir paylaşımda bulunmuyor. Mansur Yavaş niye bir paylaşımda bulunmuyor 2022 yılında?

"KÜRT OYLARINA İHTİYACI VAR"

Çünkü cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Çünkü Kürt oylarına ihtiyacı var. O zaman ben de soruyorum nasıl bir ideolojik tutarlılık? Nasıl bir ülkücüyüz biz, davayı satmayız, milletperveriz falan nerede?"

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YAVAŞ GEÇTİĞİMİZ SENELERDE FIRAT ÇAKIROĞLU'NU ANMIŞTI

Yavaş, 2021 yılında yaptığı paylaşımla Fırat Çakıroğlu'nu şu sözlerle anmıştı:

"Fırat Yılmaz Çakıroğlu bugün yaşasaydı öğretmen olacaktı. Kendi gibi mert ve yiğit çocuklar yetiştirecekti.

Fırat’ı ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, vaktiyle bir Fırat varmış, var olsun."

NE OLMUŞTU?

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, Semo, "kasten öldürmek", "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

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Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan sanıklar eski EÜ Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'e "görevi ihmal" suçundan 20 biner lira para cezası verilmişti. Ayrıca, aynı suçtan yargılanan rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Silkü ve genel sekreter Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan beraat etmişti.

OYNAT 00:25 Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaş'a sordu: Bu nasıl ülkücülük? PKK'lı terörist tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölüm yıl dönümünde geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2022 yılında bir paylaşım yapmamıştı. Yavaş'ın paylaşım yapmamasına ilişkin değerlendirmede bulunan gazeteci Enver Aysever, 'Mansur Yavaş niye bir paylaşımda bulunmuyor 2022 yılında? Çünkü cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Çünkü Kürt oylarına ihtiyacı var. Bu nasıl ülkücülük?' dedi.



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FOTOĞRAF 15 Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 kampüste PKKlı teröristlerin hain bıçaklı saldırısında şehit edildi. Ölümünün üzerinden 7 yıl geçen Fırat Çakıroğlu için Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Anma programına Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erden, babası Fuat Mahir Çakıroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar katıldı. Törende Çakıroğlu için Kur’an’ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Anne Özlem Erden: “Çok gururluyum”Törende konuşan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erden, birçok duyguyu aynı anda yaşadığını belirterek, ”Gurur, hüzün, mutluluk ve sevinç yaşıyorum. Çünkü oğlumun evine geldiğimi düşünüyorum. Onun beni burada karşıladığını düşünüyorum. Her geldiğimde oğlumla sohbet ediyoruz. Oğlum kalbimizde şehittir, Allah katında da şehit olduğuna inanıyorum. O yüzden çok gururluyum. Buradaki evlatlarımızdan ve kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Gelenlerin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Bugün dualarla oğlumuzu anıyoruz” dedi. Baba Fuat Çakıroğlu: “Fırat, birleştirici bir yapıya sahipti”Baba Fuat Mahir Çakıroğlu da şöyle konuştu:“Biz Fırat’ın annesi ve babası olabiliriz ama Fırat, Türkiye’ye mal oldu. Herkesin evladı, ağabeyi. Çığ gibi büyüyen ülkücü hareket var. Fırat’ın da bunda çok büyük katkısı oldu, bundan dolayı gurur duyuyorum. İnşallah Fırat’ın yolunda devam edip derslerine çalışsınlar, anne ve babalarına sahip çıksınlar. Bunlar önemli. Fırat, birleştirici bir yapıya sahipti. Ne kadar fazla olursak o kadar güçleniriz. Vatanını, milletini seven farklı görüşlere sahip olan insanları kucaklayalım. Fakat tabii ki vatan hainlerine affımız yoktur.” Ahmet Yiğit Yıldırım: “Binlerce ülkücü Fırat Çakıroğlu’nun hayatını örnek alarak mücadele ediyor”Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun her Türk gencinin olduğu gibi Türkiye’yi bölmek isteyenlere sessiz kalmadığını vurgulayarak, “Vatanına ve bayrağına olan sevdasını ortaya koyduğu için üniversitedeki bölücüler tarafından şehit edildi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz şehit olduğunda 24 yaşındaydı. Bugün burada kendisini dualarla ve rahmetle yad ettik. Allah bir daha göstermez inşallah ama biz vatanımız için her zaman en önde gitmeyi kendimize görev edindik. Binlerce ülkücü Fırat Çakıroğlu’nun hayatını örnek alarak mücadele ediyor. Kendisi okulunu bitirebilseydi öğretmen olacaktı. Onun yolundan giden ülküdaşlarımız onu örnek alarak öğretmen olacak ve nice nesilleri yetiştirmek için mücadelesine devam edecek” diye konuştu. Anma programı, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun mezarına güller bırakılmasıyla son buldu. Fırat Çakıroğlu şehadetinin 7. yılında dualarla anıldı Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde 2015 yılında PKK'lı terörist tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, şehadetinin 7. yılında kabri başında anıldı.

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