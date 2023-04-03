Erbakan deprem bölgesinde: Çadır kentlerde afetzedelerle sohbet etti

"Teşkilatlarımızın oluşturduğu çadır kentlerde kalan depremzedelerimizle hasbihal etmek, onların acılarına ortak olmak üzere burada bulunuyoruz. İnşallah yarın da Kahramanmaraş'ta yine teşkilatımızın oluşturduğu aşevlerini ve çadır kenti ziyaret ederek depremzedelerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletme imkanı bulacağız. Bu vesileyle depremzedelerimizin mübarek ramazan ayını da tebrik ediyoruz. Hep birlikte bayrama da sağlık, huzur ve afiyet içerisinde ulaşmayı Cenabıallah nasip eylesin. Allah böyle afetlerle bir daha milletimizi sınamasın. Bütün milletimizin başı sağ olsun."