Erbakan'ın hapse girmesi için AYM'ye başvuran CHP liderinin sözcüsü Faik Öztrak: Kılıçdaroğlu kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun 'Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyeceğini' söyledi.
Yeniden Refah Partisi, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Yeniden Refah'ın 4'üncü parti olarak Cumhur İttifakı'na katılması muhalefette rahatsızlığa neden oldu.
"Kılıçdaroğlu Erbakan hocamızın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı hedef aldı.
Öztrak şöyle konuştu:
Erbakan cezaevine girsin diye AYM'ye başvuran ekipteydi
Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın 4 partisini kapatıp, 5 kez siyasi yasak uygulatan zihniyetin siyasi uzantısı olarak öne çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu, Erbakan’a 2 yıl 4 ay hapis cezası verilen “Kayıp Trilyon” davasında aktif rol üstlenmişti.
CHP’li 110 milletvekili, kanunun iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, “Erbakan Yasası” dedikleri kanunun iptali için AYM’ye başvuran CHP milletvekilleri arasında yer almıştı.