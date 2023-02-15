Erciyes Dağı kadar enkaz: 11 milyon 500 bin kamyon seferiyle taşınabilir

Büyük depremin yaraları sarılırken normalleşme adımları üzerinde de çalışılıyor. Enkaz kaldırma için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile atık yönetimi uzmanları bir araya geldi. Atık Yönetimi Uzmanı Ali Rıza Öner, enkazın Erciyes Dağı büyüklüğünde olduğunu söyledi. 4T Platformu Başkanı ve Atık Yönetimi Uzmanı Ali Rıza Öner, enkazların ve evsel atıkların kaldırılması için ABD, Çin ve Meksika’da daha önce yaşanan depremlerin ardından izlenen bertaraf yol haritasının incelendiğini belirtti.

1 KONUT, 750 METREKÜP HAFRİYAT

Deprem nedeniyle bölgede 41 bin 791 binada 190 bin bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini hatırlatan Öner, enkazın büyüklüğünü şöyle hesapladı: “Ev içindeki eşyalar ve diğer donatılar da hesaba katılınca her bir konut için yaklaşık 750 metreküp hafriyat ortaya çıkıyor. En iyimser tahminle 115 milyon metreküp evsel enkaz söz konusu. Buna sanayi ve iş yerlerinden kaynaklanan enkaz dahil değil. Evsel enkazın yoğunluğu metreküp başına 2 tona yakın. Yani, Erciyes Dağı büyüklüğünde 230 milyon ton enkaz söz konusu. Bunun her biri 20 tondan 11 milyon 500 bin seferlik kamyonla taşınması gerekiyor.”

KANSEROJEN ETKİ

Enkazların yalnızca betondan oluşmadığını içerisinde evsel atıkların da bulunduğunu anlatan Öner, “Enkazların içinde buzdolaplarındaki etler, sebzeler, kuru gıdalar gibi organik maddeler de var. Havalar ısınıp yağmurlar başladığında bütün bu organik atıkların üzerinde mikroorganizmalar hızla çoğalacaktır. Çoğalan bakteri ve virüs gibi hastalık yapıcılar-patojenler salgın hastalık riskini had safhaya çıkaracaktır. Evlerdeki ilaçlardan kaynaklanacak kimyasal kirlilik ve elektronik cihazların neden olacağı ağır metal kirliliği kanserojen etkiyi gündeme getirecektir” ifadelerini kullandı.

Üç aşamada kaldırılacak

Enkazın taşınması ve geri dönüşümü için hızla gerekli tesislerin kurulması gerektiğini ifade eden Öner, enkazın kaldırılması 3 aşamada yapılmasının planlandığını kaydetti. Öner, öncelikli olarak enkazların kentlerin dışındaki geçici depolama alanlarına süratle taşınması gerektiğini belirterek, “Ardından ayrıştırma süreci gelecek ve son olarak kalıcı bertaraf tesislerinde atıkların geri dönüşümü sağlanacak. Kalan atıkların en aza indirilebilmesi için beton parçalarından parke-bordür üretiminin de gündemde olması gerekiyor” şeklinde konuştu.







