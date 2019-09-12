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POLİTİKA

Erdoğan: 12 Eylül demokrasi tarihimizdeki kara bir leke

Sosyal medya hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 39. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, utançla hatırlanan günlerin hala unutulmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Bu millet bir daha izin vermez

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

  • Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz.

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