Erdoğan: 12 Eylül demokrasi tarihimizdeki kara bir leke

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, utançla hatırlanan günlerin hala unutulmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajında, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Bu millet bir daha izin vermez

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız #12Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 12, 2019