​Erdoğan: 9 genç idam edildi, Batı'nın sesini duyuyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki darbe mahkemelerinde yargılanan 9 gencin idamına sert tepki gösterdi.

Batı dünyasının olay karşısında sessiz kaldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenler, Mursi'yi darbe ile indiren Sisi'ye karşı koydular mı? Tam aksine kırmızı halılar ile karşıladılar" vurgusunu yaptı.

Erdoğan, Sisi rejimi ile görüşmeyeceğini belirterek "Tayyip Erdoğan neden Sisi ile görüşmüyor diyenlere söylüyorum ben böyle bir kişi ile asla görüşmem her şeyden önce onun bir defa genel bir afla içerdeki bütün insanları serbest bırakması lazım, serbest bırakmadığı sürece de biz asla Sisi ile görüşemeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim Mısır ile münasebetlerimiz niye kesildi? Veya üst düzey liderler olarak biz niçin görüşmüyoruz? Buraya bakmak lazım, şimdi burada bazı şeyleri çok açık net, ben zaten açık konuşmayı severim yani dünyada darbecilere karşı olduğunu söyleyenler Mursi’yi darbe ile indiren Sisi’ye karşı bir tavır koydular mı aksine kırmızı halılarla karşıladılar. Aynı şey bizdeki 15 Temmuz’da da arkasındaydı bu ülkeler ve tabii Sisi’yi de bunlar bu şekilde, ve şu anda Mursi arkadaşlarıyla cezaevinde. Yıllardır Sisi’nin darbeci olduğunu ben hep söyledim. Batılı ülkeler maalesef darbecileri desteklemekte hala kararlılıkla devam ediyorlar. Tabii açık net ortada olan bir şey var bu bir insanlık suçudur. Sisi göreve geldiğinden bu yana 42 kişiyi idam ettiler ve en son bu 9 genci idam ettiler. Şimdi bu yenilir yutulur bir lokma değil bakın Uluslararası Af Örgütü müracaat etti netice aldı mı? Alamadı. Bizde cezaevinde olduğu zaman kıyameti koparıyorlar, bizde idam yok neden kıyameti koparıyorsunuz.

9 genç idam edildi. Batı’nın sesini duyuyor musunuz?

Hele hele bir gencin ifadesi ki “Eğer bana verilen elektrik sana verilseydi Enver Sedatları sen çoktan idam ederdin” diyor ve ne kadar elektrik verildiğini söylüyor, bu çok ilginç “Mısır’ı 20 yıl aydınlatırdı” diyor. Ve bu genç bu şekilde idam edildi.

Böyle bir işkence yapılan bir insan ondan ne istenirse o şekilde konuşur. Ben şimdi Cumhurbaşkanı olarak Sisi’nin yapmış olduğu bu eylemleri, o şimdi diyecek ki yargı verdi bu kararları tamam da orada yargı falan hikaye. Kimi istersen onu oraya getiriyorsun istediğin anda da onu oradan alıyorsun.

"Ben böyle bir kişi ile asla görüşmem"

Tayyip Erdoğan neden Sisi ile görüşmüyor diyenlere söylüyorum ben böyle bir kişi ile asla görüşmem her şeyden önce onun bir defa genel bir afla içerideki bütün insanları serbest bırakması lazım, serbest bırakmadığı sürece de biz asla Sisi ile görüşemeyiz.