Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki toplantıya katıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığında

Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki toplantıya katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gitti. Erdoğan’ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti il yöneticileri ve bazı bakanlarla birlikte seçim değerlendirme toplantısı yaptı.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra İstanbul’a geçti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, parti yöneticileri ve bazı bakanlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen seçim toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan YSK'nın iptal kararını yorumladı: İrade gasbını görmezden gelemeyiz
GÜNDEM
Erdoğan YSK'nın iptal kararını yorumladı: İrade gasbını görmezden gelemeyiz
Pasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçende başladı

Pasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçen'de başladı
Aracını satsa bile ödeyemez

Aracını satsa bile ödeyemez

112 bin TL'lik köprü geçiş cezasına tüketicilerden tepki.
İran resmen duyurdu

İran resmen duyurdu

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya'ya nükleer mesajı.
Kilosu 200<br>kurusu 800 TL

Kilosu 200
kurusu 800 TL

​Çevre illerden vatandaşlar akın ediyor.
Ambargoyu <br>delecek araç

Ambargoyu
delecek araç

​İran, Türkiye ve Rusya için geliştirdiğini açıkladı.
225 milyon<br>dolarlık yeni yüz

225 milyon
dolarlık yeni yüz

​Tofaş Egea modeli için sürpriz bir karar aldı.
Yeni Filistin<br>kurmak istiyorlar

Yeni Filistin
kurmak istiyorlar

İsrail gazetesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı yayımladı.

Dolarsızlaştırma operasyonu

Dolarsızlaştırma operasyonu

​Rusya'dan dolara rezerv darbesi.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den tüm yurt için sağanak uyarısı.
İstanbul'a taşınacak

İstanbul'a taşınacak

İki lider ortak miting yapma kararı alabilir.
Çete dedi<br>hedef gösterdi

Çete dedi
hedef gösterdi

Kılıçdaroğlu YSK üyesi 7 hakimi tehdit etti.
36 günlük maraton

36 günlük maraton

İBB seçimleri 23 Haziran Pazar günü yapılacak.
MOSSAD istedi <br>ABD gönderdi

MOSSAD istedi
ABD gönderdi

ABD, Körfez'e uçak gemisi yolladı.
İdlib mutabakatına darbe

İdlib mutabakatına darbe

Esed, silahtan arındırılmış bölgelere saldırıyor.
BORON sıvı geliyor

BORON sıvı geliyor

Temizlik ürünü şimdi de mutfaklara girecek.
Fransa'ya <br>Kıbrıs tepkisi

Fransa'ya
Kıbrıs tepkisi

Türkiye'nin Kıbrıs'taki sondajı Avrupa'yı çılgına çevirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.