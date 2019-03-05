Gündem Erdoğan açıkladı Anadolu Yakasının en büyük şehir hastanesi kuruluyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesi kuruluyor

Erdoğan açıkladı: Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesi kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, "CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir adayımız güzel bir şey daha ilave etmiş, çarpık yapılaşma; yani dört 'Ç'." dedi. Erdoğan, Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesinin Sancaktepe'ye kurulacağını ve 3 bin yataklı olacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe mitinginde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir. Şimdi buna İzmir adayımız güzel bir şey daha ilave etmiş, çarpık yapılaşma; yani dört 'Ç'." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Zaten onun yalancılığı yargıyla müsecceldir. 9 seçim kaybetti hala bırakmıyor koltuğu, çok seviyor koltuğu" dedi.

Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini Sancaktepe'ye kuruyoruz" şeklinde konuştu.

Kentsel dönüşüm çalışmaları

Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğine işaret eden Erdoğan, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda İstanbul genelinde 23 ilçede, 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik" dedi.

Gelin bu oyunu bozalım

"Sancaktepe'de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım" diyen Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak'ta haydi defol oraya git" diye konuştu.

Kredi alsan da geri ödemesinde faiz yok

Erdoğan, "Kredili Yurtlar Kurumu'ndan burs ve krediyi gençler alabilir. Üniversiteli gençler kredi almak istemiyor, burs istiyor. Kredi alsan da geri ödemesinde faiz yok" şeklinde konuştu.

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