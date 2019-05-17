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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namazın ardından Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan ile sohbet eden yaşlı teyzenin mutluluğu gözlerinden okundu.

Haber Merkezi AA IHA
Erdoğan ile sohbet eden yaşlı teyzenin mutluluğu gözlerinden okundu.
Erdoğan ile sohbet eden yaşlı teyzenin mutluluğu gözlerinden okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.

  • Yol güzergahı üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla makam aracını durdurarak sohbet eden Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen engelli bir vatandaşı da kırmadı. Erdoğan, makam aracından inerek, engelli genç ile fotoğraf çektirdi.

Öte yandan vatandaşların arasındaki yaşlı bir teyzenin, Erdoğan’la konuşurken yaşadığı mutluluk fotoğraf karesine yansıdı.

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