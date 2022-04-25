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Gündem Erdoğan Gezide kimseyi dinlemedi diyen Babacanın eski konuşması ortaya çıktı Başbakan tüm taraflarla hassasiyet içinde görüşüyor
POLİTİKA

'Erdoğan Gezi'de kimseyi dinlemedi' diyen Babacan'ın eski konuşması ortaya çıktı: Başbakan tüm taraflarla hassasiyet içinde görüşüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi olayları ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olayları daha da körüklediğini öne sürerek kimseyi dinlemediğini belirtti. Ancak Babacan, 2013'te katıldığı bir yayında, "Sayın başbakan tüm taraflarla hassasiyet içinde görüşüyor. Molotof kokteyli atanlara tabi gereken yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan Gezide kimseyi dinlemedi diyen Babacanın eski konuşması ortaya çıktı: Başbakan tüm taraflarla hassasiyet içinde görüşüyor
Ali Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24'e Gezi olayları ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olayları daha da körüklediğini öne sürerek kimseyi dinlemediğini belirten Babacan, "Arşivi tarasınlar o günkü hükümetteki bakanlar içerisinde Gezi ile ilgili ben ne söylemişim? Açsınlar baksınlar. O gün, Erdoğan'ın tamamen gözünü karartıp kimseyi dinlemeden bir şeyler yaptığı dönemde ne söylediğime bakın." ifadelerini kullandı.

2013'TE "ERDOĞAN TÜM TARAFLARLA HASSASİYET İÇİNDE GÖRÜŞÜYOR" DEMİŞTİ

Ancak Babacan, 2013'te HaberTürk'te katıldığı programda, "Sayın başbakan tüm taraflarla hassasiyet içinde görüşüyor. Molotof kokteyli atanlara tabi gereken yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

'Erdoğan Gezi'de kimseyi dinlemedi' diyen Babacan'ın eski konuşması ortaya çıktı: Başbakan tüm taraflarla hassasiyet içinde görüşüyor
OYNAT 03:13
'Erdoğan Gezi'de kimseyi dinlemedi' diyen Babacan'ın eski konuşması ortaya çıktı: Başbakan tüm taraflarla hassasiyet içinde görüşüyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan T24'e Gezi olayları ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. O dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, olayları daha da körüklediğini öne sürerek kimseyi dinlemediğini belirtti. Ancak babacan 2013'te HaberTürk'te katıldığı programda “Sayın başbakan tüm taraflarla hassasiyet içinde görüşüyor. Molotof kokteyli atanlara tabi gereken yapılacak” ifadelerini kullanmıştı.

Babacan 2013 yılındaki ve bugünle çelişen açıklamasında tam olarak şunları ifade etmişti:

"Sayın Başbakanımız bizzat, çok da zaman ayırarak herkesi dinledi. Kaygıları, endişeleri, talepleri, arzuları varsa eğer korkuları farklı grupların temsilcilerinden dinledi. Yargı süreci var ve tamamlanması gerekiyor. Arkasından halkın görüşü de alınarak, nihayetinde bir sonuca gidiyor. Başbakanımızın, hükümetimizin gayretleri karşılığını bulur.

Özellikle bu illegal örgütler, dünya kamuoyunun işin görüntüsünü anlamasını zor hale getirdiler. Şiddet boyutu tırmanınca da, hükümet olarak geri atmamız... Bunlar bizim yapabileceğimiz şeyler değil. Molotof kokteylleriyle çevreye zarar verilmesi, dükkanlara araçlara zarar verilmesini, polislerimize yönelik hareketler... Bunları oturup seyredecek durumumuz yoktu."

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