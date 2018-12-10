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ANKARA

Erdoğan: Hadi şimdi de yayınlayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen 'İnsanlığın Medeniyeti' programında Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin konuştu. Erdoğan, "Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Gezi eylemlerinde dünyayı ayağa kaldırdınız. Hadi şimdi de aynı şekilde yayınlayın" dedi.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günün nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'İnsanlığın Medeniyeti' programda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

İnsan haklarını kullandırmayan toplumlar medeni olamaz. Haklarını kullanmayan insanlar şahsiyet kazanamaz, sorumluluk kazanamaz. Peygamber efendimizin veda hutbesi, medeniyetimizin en önemli insan hakları bildirgelerinden biridir.

"Hadi şimdi de yayınlayın"

Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Gezi eylemlerinde dünyayı ayağa kaldırdınız. Niye, burası Türkiye olduğu için mi? Hadi şimdi de aynı şekilde yayınlayın.

"Kimse ülkemize insan hakları özgürlük dersi vermeye kalkamaz"

İnsani yardımlarda ilk sıralarda yer alıyorsak sebebi paramızın çok olması değil gönlümüzün zengin olmasıdır. Önümüze çıkarılan engelleri sabırla kararlılıkla aştık. Kurulan tuzakları bozarak yola devam ettik. Artık hiç kimse ülkemize, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz.

"Milletimize sözümüz aynı"

Önümüzdeki seçimlerde de milletimize sözümüz aynı. Belediyelerde en güzel hizmeti vermenin gayreti içinde olacağız. Adaylarımızı açıkladığımız 74 ilde gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara başlamalıyız. Hizmetimiz milletimizedir. Yol arkadaşlarımızın hepsininde aynı anlayışa sahip olduğunu biliyorum. Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, gözü şahsi çıkarından başka hiçbir şey görmeyenin, AK Parti çatısı altında yeri yoktur.

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