Erdoğan: Hedefimiz uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bursları ve 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Yükseköğrenimde küresel düzeyde fırsat eşitliği hâline dönüşen burs programımızı geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. Türkiye bursları vasıtasıyla ülkemizde eğitim öğretim gören mezunların sayısı yaklaşık 150 bin civarındadır. Uluslararası öğrenci projesinin çeyrek asır önce temellerini atan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yadediyorum.

Son 7 yıldır Türkiye Bursları adı altında yürütülen bu hayırlı işte adı geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşık 147 bin başvurunun olması, atılan hayırlı adımın dalga dalga büyüyerek amacına ulaştığını gösteriyor. Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Irak, Somali, Myammar gibi yerlerden gelmesi programının asli gayesine ulaşmasının işareti olarak görüyorum.

Bizim kültürümüzde kardeşlik, mekân ve zamanla sınırlı değildir. Kardeşlik, son nefese kadar devam edecek bir muhabbet ve bağdır.

"Türkiye de benzer bir adımı atmalı"

Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.

Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır.

REKLAM

Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.

Uluslararası öğrencilerimizle aramızda, ailelerimiz ve evlatlarımıza miras kalacak gönül köprüsü kurduğumuza inanıyorum. Biz sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin misyon şefleri olarak görmek istiyoruz.

Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hâkim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar, hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. Ancak bu şekilde gelecek nesillere hayırla yâd edileceğimiz bir miras bırakabiliriz.

"Bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri"

İster DEAŞ'lı ister PKK'lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri.