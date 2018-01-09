Erdoğan: Hiç kimsenin hakkı yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

2015 yılındaki seçimlerle mukayese edilemeyecek oranlarda büyük bir coşku ve heyacan göze çarpıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimizdeki samimi ilgiden memnuniyet duydum. Çukur eylemleri, 16 Nisan halk oylaması ve Kuzey Irak'taki gelişmeler sırasında gösterdikleri sağlam duruş, bölgedeki kardeşlerimizin samimiyetlerinin ifadesidir. Sıra bölücü örgütün Suriye terör koridoru oluşturamasını çökertmeye gelmiştir. Tüm sınır boylarını güvene kavuşturarak bu süreci tamamlayacağız.

"Hakkı yoktur"

Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna dikkat etmelidir. Bunlar AK Parti olarak milletimizle birlikte verdiğimiz hayati mücadelede en küçük desteklerini görmediğimiz, karşı saflarda silüetleri beliren kişilerdir. Bununla ilgili sesiniz çıkmayacak, evet-hayır referandumu yapılıyor, bakıyorsunuz birileri de 'hayır' için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada. Şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar.

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Kudüs kararı

Son grup toplantımızdan bugüne kadar gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de Kudüs'tü. Amerika'nın kararının hemen ardından başlattığımız diplomasi trafiği ile hızla çalışma başlattık. İslam dünyasının uzun zamandır bir konu etrafında güçlü şekilde kenetlenmesine vesile oldu. İkircikli davranan kimi ülkeler var, hepsini biliyoruz. Ama genel görüntü ümit vericidir.

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Dış politika

Yılın son haftası yaptığımız Afrika ziyaretleri ve Fransa programı çok yönlü politikamızın bir örneği. Geçmişte Türkiye adeta tek yönlü ve bağımlı bir politika izlemeye mecbur bırakılmıştır. Dünyanın tamamına yayılan bir açılım projesini hayata geçirdik. Ortadoğu ile ilişkilerimizi düzeltmek için yoğun çaba harcadık ve güzel neticeler de aldık. Suriye ve Irak istikrarsızlıkları bizi hedeflerimizin gerisine düşürmüş olsa da bu bölgede güçlü bir kucaklaşma yaşadığımızı kimse inkar edemez.

ABD'deki dava

15 Temmuz darbe girişimini ülkemizde başaramayanlar şimdi farklı darbe girişimlerinin arayışı içindeler. Bunu da özellikle buradan ifade etmem gerekir. Şu anda Amerika'daki malum dava bir siyasi içerikli darbe girişiminin işaretidir. Türkiye'yi güya kendilerine göre ekonomik noktada sıkıştırmak, FETÖ ile CIA ile FBI ile sıkıştırmak suretiyle Türkiye'ye kendilerine göre bir sıkıştırma operasyonudur. Bu da tutmayacak, bunu da başaramayacaklar. Türkiye bir kabile devleti değildir, bunu bilmeleri lazım.

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Çatlasanız da patlasanız da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz





Türkiye'nin son 15 yılda geldiği yer birilerini rahatsız ediyor, bir kıskançlıktır gidiyor. Çatlasanız da patlasanız da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Zaten bizim stratejik ortak olarak bildiğimiz dostlar, bizim sınırlarımızda 911 kilometre Suriye, 50 metre Irak sınırında terör örgütlerine her türlü silah desteğini veriyorlarsa biz kendileri ile neyi konuşacağız. 4 bin tır dolusu zırhlı taşıyıcılar, tank, top vs... Terör örgütüne veriliyor. En ufak geri adım var mı? Yok. Kalkıp bize nasihat çekmeye yetleniyorlar. Nasihati kendinize saklayın. Bu konuda biz samimiyet, dürüstlük ararız. Daha önce de söylediğim gibi biz göbeğimizi kendimiz kestik ve kesmeye de devam ederiz.

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Bugüne kadar sadece bize çizilen sınırların içine mahkum olup kalsaydık ne 863 milyar dolar milli gelire ulaşırdık ne de 2023 hedeflerimiz olurdu. Bugünlere yüreğimiz, bileğimiz, aklımızla, mücadele ederek geldik.