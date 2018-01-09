Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini açıklamıştı. Davetin ardından kısa bir süre sonra kritik görüşmenin yarın saat 16:00'da Beştepe'de gerçekleşeceği bildirildi.
Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrasında basın mensuplarının şunları söylemişti:
"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamalarına karşı sizin kafanızda ittifak modelleri var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bu kadar ciddi meselelerin ayak üstü sorulmamasını istedi.
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