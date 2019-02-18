Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılar kaybediyor millet kazanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Tanzim satış noktaları sonrası market ve pazarlardaki etiketlerin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Erdoğan, Ispartalı çiftçinin kilosunu 1 TL'ye sattığı elmayı Ankara'daki kardeşim 10-15 TL'ye alıyorsa bunun adı ticaret değil bunu adı vurgundur soygundur" dedi.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"24 Haziran seçimlerinde yüzde 48 oy oranıyla Isparta'da Ak Parti'yi birinci parti yaptığınız için teşekkür ediyorum"

Fırsatçılar ve simsarlar kaybediyor, millet kazanıyor

Hazine Maliye Bakanımı, Gıda Tarım Bakanımı, Ulaştırma Bakanı'mı arayacağım; 'Buradaki elmaları süratle İstanbul'a Ankara'ya gönderin' diye... Tanzim satışlarla fırsatçılar ve simsarlar kaybediyor, millet kazanıyor.

Ispartalı çiftçinin kilosunu 1 TL'ye sattığı elmayı Ankara'daki kardeşim 10-15 TL'ye alıyorsa bunun adı ticaret değil bunu adı vurgundur soygundur. Biz de devlet olarak son haftalarda gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar karşısında gereken adımları attık.

Tanzim satış noktaları sonrası market ve pazarlardaki etiketler yarı yarıya düştü.

Tanzim satış müessesini bir süre daha devam ettireceğiz. Fırsatçılar devam ederse biz de sistemi sürdürmeye devam edeceğiz.

Fırsatçılar, simsarlar kaybediyor

Mart'ta öyle bir cevap verin ki Kandil'deki, Pensilvanya'daki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün. Fırsatçılar, simsarlar kaybediyor. Benim milletimi evel Allah kimse sömüremez.

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Biz hep dik durduk dikleşmedik. Sadece ve sadece rabbimizin huzurunda rukuda ve secdede eğildik, bunun dışında asla.

İftiraların üstesinden yine milletimizin muhabbeti, desteğini ve duası sayesinde geldik.

17 yıl boyunca vesayet güçlerinin içerideki ve dışarıdaki şer odaklarının antidemokratik girişimlerine önce siz direndiniz. Gazete küpürleri üzerinden partimizi dahi kapatmaya kalktılar.

Çevre bahanesiyle haftalarca sokakları ateşe verdiler.

IMF ile işimiz bitti

IMF'ye ilk kapılarını açan CHP oldu. Mayıs 2013'te 23,5 milyar dolar borcu ödedik, IMF ile işimiz bitti."

Savunma sanayisinde 2 milyar 350 milyon dolarlık ihracat

Bugün Türkiye kendi savaş gemisini helikopterini, insanız hava aracını füzesini, bombalarını, silahlarını kendisi üretiyor.

2018 yılında Savunma sanayisinde 2 milyar 350 milyon dolarlık ihracat yaptık.

Terör operasyonları

Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor.

Güney sınırımızı terörden arındıracak, mültecilerin dönebilecekleri güvenli bölgeler tesis edeceğiz, stratejilerimizi belirledik."

GÜNDEM Erdoğan: Terör koridorunu yıkacağız

GÜNDEM Cumhur İttifakı genişliyor: Bazı illerde adaylar geri çekilecek

FOTOĞRAF 11 Tanzim satışlar Ankara'nın ardından İstanbul'da da online olarak uygulanmaya başlandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağı açıklandı. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. İşte online olarak satılan ürün ve fiyatları: Kırmızı Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Çerliston Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Sivri Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Salatalık - 4 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Patlıcan - 4,5 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir. Soğan - 2 TL Ankara ve Kütahya bölgelerinde üretilmektedir. Patates - 2 TL İzmir bölgesinde üretilmektedir. Domates - 3 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir. pttavm'nin 'Türkiye Kazanacak' etiketiyle sattığı ürünler için kampanya geçerlilik tarihi : 11-02-2019 01-05-2019 belirtilirken, ürünlerin birçoğunun tükendiği gözlendi. Online tanzim satışı başladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurdu. Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.



