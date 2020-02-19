Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira manevi tazminat kazandı

"Darbeye kalkışanların hevesleri kursaklarında değil, mezarda kalacaktır"

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, yeni bir darbe girişimi ile ilgili, 'Yeni bir darbe iddialarını dillendirmek bile bu ülkeye nankörlüktür. Darbeyi aklından geçiren varsa millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa, biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip bu teşebbüsle muvaffak olamayacaktır. Darbeye heves edenlerin hevesleri kursaklarında değil, mezarda kalacaktır.' diye konuştu