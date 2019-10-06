Gündem Erdoğan, Kızılcahamam kampında konuştu Millet yüzde 51,5 ile onaylamış, neyi değiştiriyorsun
POLİTİKA

​​Erdoğan, Kızılcahamam kampında konuştu: Millet yüzde 51,5 ile onaylamış, neyi değiştiriyorsun

Erdoğan, Kızılcahamam kampında konuştu: Millet yüzde 51,5 ile onaylamış, neyi değiştiriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampının kapanışında konuştu. Erdoğan, sistem tartışmalarına ilişkin, "Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

  • Erdoğan, "Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar" dedi.

Erdoğan, "Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına iştirak ederek kapanış konuşması yaptı.

Erdoğan, "AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir" şeklinde konuştu.

Belki bugün belki yarın
GÜNDEM
Belki bugün belki yarın

Erdoğan, sistem tartışmalarına yönelik, "Şimdi birileri 'bunu değiştirelim.' Neyi değiştiriyorsun? Millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş" dedi.

"Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediye meclisini Cumhur İttifakı yönetiyor. İstanbul'da da yönetiyor, Ankara'da da açık ara yönetiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik" ifadelerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampta bir bebeği sevdi.
  • Erdoğan, "Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor" dedi.

"Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor"

Erdoğan, "Vesayetçilere, darbecilere, terör örgütlerine, iç, dış siyasi ve ekonomik tetikçilere eyvallah etmedik" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

  • "Türkiye, gelecek çeyrek asrın, yarım asrın belirleyicisi olacak bir dönemden geçiyor. Yaklaşık 6 yıldır ülkemize yönelen gizli açık saldırılar milletimizi belki yıkamadı ama yordu. Buna karşılık üstesinden geldiğimiz her sorun, göğüsleyip boşa çıkardığımız her saldırı ülkemizi daha da güçlü hale getirmiştir."

"Bugün Türkiye'ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti düne göre katbekat fazladır" diyen Erdoğan, "Eski Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hala aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına iştirak ederek kapanış konuşmasını yaptı.

"Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkarlık olan siyaset amacımıza sıkı sıkıya sahip çıkarsak gelecekte bizi çok daha büyük başarılar bekliyor" dedi.

Erdoğan, "Geçmişe ders almak niyetiyle değil de hesaplaşma gayesiyle bakmak bize de ülkemize de hiçbir şey kazandırmaz. Böyle bir tavır sadece enerjimizin ve zamanımızın boşa harcanmasına yol açar. Sizlerden ve tüm arkadaşlarımdan ricam artık bu tartışmaları bir kenara bırakıp 7. Olağan Kongre sürecimizle partimizi daha da güçlendirmeye 2023'e hazırlanmaya odaklanmamızdır. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti, milletimizin tek umudu olma vasfını koruyor, bundan hiçbir endişeniz olmasın" dedi.

  • Erdoğan, "Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Sayın Trump'ın yanındakiler talimata uymuş değiller" diye konuştu.
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