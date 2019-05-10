Erdoğan: Gençlerle cami arasındaki yapay duvarlar kalkmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Kuzey Yıldızı Camii açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Allah'ın mescitlerini imar ve ihya eden tüm emek sahiplerinden Rabbim razı olsun.

Camiler sadece taştan, tuğladan, betondan ibaret binalar değildir. Camiler, Hakkın karşısında bütünleştiğimiz, cem olduğumuz mukaddes mekanlardır.

Çocukların gelmediği, gençlerin uğramadığı, hanımların elinin değmediği camiler boynu bükük kalmaya mahkumdur. Gençlerle, camiler arasında yapay duvarlar örmemeli, önce kendimizin sonra evlatlarımızın ayaklarını camilere alıştırmalıyız.

Bu eser Ankara'ya damga vuracak

Geçen hafta hizmete açtığımız Büyük Çamlıca Camisi de İstanbul'un abide eserlerinden biri haline geldi. 60 bini aşkın cemaati kubbenin altında toplayabiliyor. Osmanlı, Selçuklu ve modern mimarinin en güzel özelliklerini taşıyan bu külliyenin de Ankaramıza damgasına vuracağına inanıyorum.

Geçen yıl ahirete intikal eden Prof. Dr. Suat Sezgin Hocamızı rahmetle anıyorum.

Rabbim bizi havasız, susuz, vatansız, minaresiz, ezansız bırakmasın."