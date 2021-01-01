Gündem Erdoğandan lidere yeni yıl tebriği
POLİTİKA

Erdoğan liderlerle telefonda yeni yıl tebriğinde bulundu

Erdoğan'dan lidere yeni yıl tebriği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler telefonda görüşerek karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu. Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Fotoğraf: Arşiv / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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