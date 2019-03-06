Gündem Erdoğan Malatyada konuşuyor
POLİTİKA

Erdoğan Malatya'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır.

24 Haziran'da mesajı aldık ve hemen çalışmaya başladık. Sizlerin emanetine asla halel getirmeyeceğiz.

Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileriyle doğu Akdeniz'de doğal gaz arıyor. CHP'liler bunu bile diline doluyor. CHP milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür. CHP bugün kimlik bunalımı yaşamaktadır.

Şimdi soruyorum, Bay Kemal aylardır birşey söylüyorum ben. Bugüne kadar 23 bin TIR dolusu silahla donatılan, Suriye'de binlerde insanı katleden, yüzbinlercesini sürgün eden 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP genel Başkanı 'kanarya severler derneği' gibi mi görüyor. Geçenlerde bir ulusal televizyon kanalında 'YPG bize saldırmaz' diyen Bay Kemal'e soruyorum. Hadi YPG terör örgütünün Suriye'de işlediği insanlık suçlarını duymadın, görmedin, Peki bu örgütün Türkiye'deki eylemlerinden de haberin yok mu? PKK'yı Avrupa Birliği terör örgütü ilan ediyor. Ya sen. 'Kanaryalar derneği mi' ilan ediyorsun. Ya sen menem insansın? Hiçbir şeyden haberin yok. 9 kere mağlup oldun, yine koltukta oturuyorsun. YPG’nin Çalık camiinde şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin. Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz bir muhalefet partisi olmaz.

REKLAM

Yunan gazetelerine manşet oluyorlar

Meclis kürsüsünden Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar. Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır.

Son zamanlarda bu HDP'liler bir şeyler uydurmaya başladı. 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor.' Hiç bir yerde benim böyle bir ifadem olmadı. Ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü sizler bu terör örgütüne destek verdiniz veriyorsunuz. Ve belediyelerine gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi.
Yunan gazetelerine manşet oldular

Yunan gazetelerine manşet oldular

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka hitap ediyor.
Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
Faiz kararını açıkladı

Faiz kararını açıkladı

​Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu.
Derin çatlak

Derin çatlak

​Kral Selman ile Veliaht Prens arasında kriz büyüyor.
Parfüme kafa tutuyorlar

Parfüme kafa tutuyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.
Anında kaldırıyoruz

Anında kaldırıyoruz

​YouTube yetkilileri, çocuklar için tehlike saçan Momo oyunuyla ilgili yenisafak.com'a konuştu.
Rüzgar tersine döndü

Rüzgar tersine döndü

​Bakan Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı.
Çiftçilere müjde

Çiftçilere müjde

Erdoğan: 3 milyar 716 milyon lira ödeme yapacağız.

Yüzde yüz katılıyorum

Yüzde yüz katılıyorum

Trump'tan senatörlere iki cümlelik Suriye cevabı.

İranla ortak operasyon olacak

İranla ortak operasyon olacak

Soylu, PKK'ya operasyon yapılacağını açıkladı.
Kendi rekorunu kırdı

Kendi rekorunu kırdı

Organize İşler Sazan Sarmalı'nın hasılatı belli oldu.
Telefon fiyatına ekran değişimi

Telefon fiyatına ekran değişimi

​Akıllı telefonlarla birlikte servis ücretleri de arttı.
Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

​Yeni haftayla birlikte 14 kuruş zam bekleniyor.
Anadoluyakasına AKM

Anadoluyakasına AKM

​AK Parti'nin İBB adayı Yıldırım, Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.
Dizi çeken mafya liderine baskın

Dizi çeken mafya liderine baskın

​Sırları ortaya çıktı, 241 kişiye şafak baskını.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.