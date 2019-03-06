Erdoğan Malatya'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır.

24 Haziran'da mesajı aldık ve hemen çalışmaya başladık. Sizlerin emanetine asla halel getirmeyeceğiz.

Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileriyle doğu Akdeniz'de doğal gaz arıyor. CHP'liler bunu bile diline doluyor. CHP milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür. CHP bugün kimlik bunalımı yaşamaktadır.

Şimdi soruyorum, Bay Kemal aylardır birşey söylüyorum ben. Bugüne kadar 23 bin TIR dolusu silahla donatılan, Suriye'de binlerde insanı katleden, yüzbinlercesini sürgün eden 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP genel Başkanı 'kanarya severler derneği' gibi mi görüyor. Geçenlerde bir ulusal televizyon kanalında 'YPG bize saldırmaz' diyen Bay Kemal'e soruyorum. Hadi YPG terör örgütünün Suriye'de işlediği insanlık suçlarını duymadın, görmedin, Peki bu örgütün Türkiye'deki eylemlerinden de haberin yok mu? PKK'yı Avrupa Birliği terör örgütü ilan ediyor. Ya sen. 'Kanaryalar derneği mi' ilan ediyorsun. Ya sen menem insansın? Hiçbir şeyden haberin yok. 9 kere mağlup oldun, yine koltukta oturuyorsun. YPG’nin Çalık camiinde şehit ettiği kardeşlerimizden de mi habersizsin. Kendi ülkesinin gerçeklerinden bu derece habersiz bir muhalefet partisi olmaz.

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Yunan gazetelerine manşet oluyorlar

Meclis kürsüsünden Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar. Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır.

Son zamanlarda bu HDP'liler bir şeyler uydurmaya başladı. 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor.' Hiç bir yerde benim böyle bir ifadem olmadı. Ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü sizler bu terör örgütüne destek verdiniz veriyorsunuz. Ve belediyelerine gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi.