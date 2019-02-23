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POLİTİKA

Son dakika: Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

Erdoğan Maraş'ta konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta halka hitap ediyor. AK Parti iktidarları döneminde Maraş'a yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı, 31 Mart'taki yerel seçimler için vatandaşlardan destek beklediklerini vurguladı. Erdoğan'ın konuşması sırasında telefon geldiği için mitinge kısa bir ara verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kahramanmaraş'a bugüne kadar 30 katrilyon yatırım yaptık. Çünkü biz buraya aşığız. Sağlıkta 13'ü hastanede toplam 86 tesisi buraya kazandırdık.

Kahramanmaraş'ı da hızlı trenle buluşturacağız. Aynı şekilde ıslah organize sanayi bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

Kahramanmaraş'ı dünyayla tanıştıracağız

EXPO 2023 için Kahramanmaraş hazırlanıyor. Uluslararası bu etkinliğe inşallah 6 ay boyunca ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyon ile Maraş'ı dünyaya tanıtacağız.

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