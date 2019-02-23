Erdoğan Maraş'ta konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta halka hitap ediyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Kahramanmaraş'a bugüne kadar 30 katrilyon yatırım yaptık. Çünkü biz buraya aşığız. Sağlıkta 13'ü hastanede toplam 86 tesisi buraya kazandırdık.
Kahramanmaraş'ı da hızlı trenle buluşturacağız. Aynı şekilde ıslah organize sanayi bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerin altyapı sorunlarını çözüyoruz.
Kahramanmaraş'ı dünyayla tanıştıracağız
EXPO 2023 için Kahramanmaraş hazırlanıyor. Uluslararası bu etkinliğe inşallah 6 ay boyunca ev sahipliği yapacağız. Bu organizasyon ile Maraş'ı dünyaya tanıtacağız.