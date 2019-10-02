Gündem Erdoğan Meclisteki resepsiyonda Batı Trakya Türklerinin annesi Işık Ahmet ile görüştü
POLİTİKA

Erdoğan Meclis’teki resepsiyonda Batı Trakya Türklerinin ‘annesi’ Işık Ahmet ile görüştü

TBMM'nin 3.Yasama Yılı açılışının resepsiyonundan sonra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Batı Trakya Türklerinin annesi olarak görülen Işık Ahmet ile bir araya geldi. Destici, Erdoğan'ı BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti. Ayrıca Destici parti olarak Fırat'ın doğusunda yürütülen operasyona tam destek verdiklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Görüşmeye Batı Trakya Türklüğünün lideri merhum Sadık Ahmet'in eşi, Işık Ahmet de katıldı. Işık Ahmet Dünya ve Anadolu Kadınını Destekleme Derneği öncülüğündeki 30 sivil toplum kuruluşu 'yılın annesi' olarak seçilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Şentop (sol), Işık Ahmet (soldan bir), Recep Tayyip Erdoğan (orta) , Mustafa Destici (sağ)
Mustafa Şentop (sol), Işık Ahmet (soldan bir), Recep Tayyip Erdoğan (orta) , Mustafa Destici (sağ)

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem Üçüncü Yasama Yılı açılışı bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair bir çok mesaj verirken özellikle Fırat'ın doğusuna yönelik yapılması planlanan operasyon hakkındaki net mesaj dikkat çekti.

TBMM yasama yılı açılış resepsiyonundan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

Destici'den tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mustafa Destici uzun süre sohbet etti.

Görüşmede BBP Lideri Destici, Cumhurbaşkanına Birleşmiş Milletler de yaptığı konuşmada teşekkür ederken, bugün TBMM açılışında yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve teröre karşı mücadelede ile ilgili verdiği mesajlardan dolayı da tebrik etti.

Desteğimiz tam

Destici'nin ziyaretinde bir çok konu görüşüldü.

BBP Lideri Destici, Fıratın doğusuna yapılacak operasyon konusunda ise 'Operasyona desteğimiz tamdır.' ifadesini kullandı

Işık Ahmet'de görüşmeye katıldı

  • Işık Ahmet
  • Batı Trakya Türklüğünün lideri merhum Sadık Ahmet'in eşi, Işık Ahmet'i Cumhurbaşkanıyla görüştüren Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Batı Trakya Türkleri'nin sorunlarını paylaştı. Işık Ahmet Dünya ve Anadolu Kadınını Destekleme Derneği öncülüğündeki 30 sivil toplum kuruluşu 'yılın annesi' olarak seçilmişti. Işık Ahmet, Batı Trakya'da yaşayan çocukların kimliklerini koruma görevinin annelere düştüğünü ifade etmişti.

  • Işık Ahmet yılın annesi seçildiği toplantıda "Batı Trakya Türk çocuğu yine kimliğine, milliyetine bağlı olarak yetişiyor ama yaptıkları o ana okullarıyla dağıttıkları kitaplarla onlar Türk çocuğunu kimliksizleştirmeye çalıştılar, ancak onlar yapamayacaklar. Türk anneleri çocuklarını kendilerine layık şekilde yetiştireceklerdir." ifadelerini kullanmıştı.

    Ayrıca toplantı sonunda aldığı ödülü Batı Trakyalı bütün çocukların annesi sıfatıyla kabul ettiğini dile getirmişti.

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