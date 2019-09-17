Gündem Erdoğan Rıza Kayaalpin müsabakasını saniye saniye takip etti
ANKARA

Erdoğan Rıza Kayaalp'in müsabakasını saniye saniye takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale kalan Rıza Kayaalp'in müsabakasını Külliye'deki ofisinde takip etti. Erdoğan, grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonu olan milli sporcuyu müsabaka biter bitmez arayarak tebrik etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki ofisinde eski milli sporcu Hamza Yerlikaya ile birlikte takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki ofisinde eski milli sporcu Hamza Yerlikaya ile birlikte takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final müsabakasındaki zaferini Külliye'deki ofisinden takip etti.

  • Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcuyu maç sonrası arayarak tebrik etti.

"Bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’i gönülden tebrik ediyorum"

Rıza Kayaalp'in zaferiyle ilgili tebrik mesajı da paylaşam Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Güreş Şampiyonası’nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’i gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kayaalp tarihe geçti

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen 130 kg’da altın madalya kazandı. Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda bugün Rıza Kayaalp grekoromen 130 kg’da final mücadelesine çıktı.

  • Dünkü mücadelelerin ardından Kübalı sporcu Oscar Pino Hinds ile bugün final maçına çıkan tecrübeli sporcu, rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp bu sonuçla grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Erdoğan, Rıza Kayaalp'in şampiyonluğunu böyle izledi
OYNAT 00:00
Erdoğan, Rıza Kayaalp'in şampiyonluğunu böyle izledi
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp 4. kez Dünya Şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli güreşçiyi ekran başında takip etti.
Yemen için Astana modeli

Yemen için Astana modeli

Astana süreci, bölgesel krizlerin çözümü için model haline geldi.
Yargı paketinde idam cezası yok

Yargı paketinde idam cezası yok

AK Parti önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunacak.
Altın adamtarih yazdı

'Altın adam'
tarih yazdı

​Rıza Kayaalp, 4. kez dünya şampiyonu oldu.
Saniye saniye<br>takip etti

Saniye saniye
takip etti

​Müsabaka sonrası milli sporcuyu aradı.
Putin'e incir ikramı

Putin'e incir ikramı

Putin de Erdoğan'a dondurma ikramında bulunmuştu.
Katliam emri Münbiç'ten

Katliam emri Münbiç'ten

Çobanbey'deki saldırıda kullanılan aracın Münbiç'ten geldiği ortaya çıktı.

Kuzey Kore'ye<br>ait gemiye el koydular

Kuzey Kore'ye
ait gemiye el koydular

​Gemide görevli 21 mürettebat ise gözaltına alındı.
FETÖ'nün<br>kritik ismine 15 yıl

FETÖ'nün
kritik ismine 15 yıl

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda görevliydi.
Göktuğ'a ilgi büyük

Göktuğ'a ilgi büyük

​Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi, TEKNOFEST'te yerini aldı.
Yüzlerce<br>klonlanmış telefon

Yüzlerce
klonlanmış telefon

​İstanbul polisi tarafından bugün ele geçirildi.
Ev yoksa<br>kredi de yok

Ev yoksa
kredi de yok

Konut kredilerine yönelik emsal karar.
'Halk Partililer göbek attı<br>Milliyetçiler kan ağladı'

'Halk Partililer göbek attı
Milliyetçiler kan ağladı'

​Menderes, 58 yıl önce bugün cuntacılar tarafında idam edildi.
Mitinge<br>bombalı saldırı

Mitinge
bombalı saldırı

​Cumhurbaşkanın durumu iyi, 24 kişi hayatını kaybetti.
Görücüye çıktı

Görücüye çıktı

​İşte Türkiye'nin ilk uçan aracı: Cezeri.
İtiraz edecek

İtiraz edecek

​Fenerbahçe'den kural hatası başvurusu.
Beraat ettiler

Beraat ettiler

İntihar eden adamı 'Atla' diye teşvik etmişlerdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.