Erdoğan Rıza Kayaalp'in müsabakasını saniye saniye takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki ofisinde eski milli sporcu Hamza Yerlikaya ile birlikte takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final müsabakasındaki zaferini Külliye'deki ofisinden takip etti.

Erdoğan, altın madalya kazanan milli sporcuyu maç sonrası arayarak tebrik etti.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/r3x5quYuK1 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 17 Eylül 2019

"Bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’i gönülden tebrik ediyorum"

Rıza Kayaalp'in zaferiyle ilgili tebrik mesajı da paylaşam Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya Güreş Şampiyonası’nda 4. kez altın madalya kazanarak bizleri bir kez daha gururlandıran Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp’i gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kayaalp tarihe geçti

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen 130 kg’da altın madalya kazandı. Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonu olan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda bugün Rıza Kayaalp grekoromen 130 kg’da final mücadelesine çıktı.