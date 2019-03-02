Erdoğan Rize'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Rize’den aldığımız güçle moralle inşallah 31 Mart’a kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize’den rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız? 1 numara olacak mıyız?

Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor. Rizeli bunlara fırsat verir mi?

Bizim arkamızda halk var, hak var.

CHP'ye 31 Mart'ta Osmanlı tokadı vurmaya var mısınız?

Son 17 yılda Rize'ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin öyle bir dertleri var mıydı?

Rize'ye sağlıkta 10'u hastane olmak üzere 28 sağlık tesisi kazandırdık.