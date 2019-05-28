Erdoğan-Salih görüşmesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi başladı.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi başladı.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.