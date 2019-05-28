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ANKARA

Erdoğan-Salih görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Irak Cumhurbaşkanı Salihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Irak Cumhurbaşkanı Salihi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi başladı.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

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