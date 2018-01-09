Erdoğan: Sıra terör koridorunu çökertmeye geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye oluşturulmaya çalışılan terör koridoru için de net bir mesaj verdi. Geçtiğimiz günlerde Fransa dönüşü "Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoruna Türkiye asla izin vermez. Biz vurduk mu oturturuz. Ne PKK bir şey yapabilir, ne YPG! Hadi, güçleri yetiyorsa, terör koridoru meselesinde yürüsünler. O terör koridoru olarak düşündükleri yeri de onlara mezar ederiz. Kararlıyız ve bunu herkes bilecek" demişti. Erdoğan bugünkü açıklamasında da "ıra bölücü örgütün Suriye terör koridoru oluşturamasını çökertmeye gelmiştir. Tüm sınır boylarını güvene kavuşturarak bu süreci tamamlayacağız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği o mesaj;

Mahalli idareler ile milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine mücadelemizi tazelemiş olarak gireceğiz. 2015 yılındaki seçimlerle mukayese edilemeyecek oranlarda büyük bir coşku ve heyacan göze çarpıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimizdeki samimi ilgiden memnuniyet duydum. Çukur eylemleri, 16 Nisan halk oylaması ve Kuzey Irak'taki gelişmeler sırasında gösterdikleri sağlam duruş, bölgedeki kardeşlerimizin samimiyetlerinin ifadesidir.

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Sıra koridoru çökertmeye geldi

Sıra bölücü örgütün Suriye terör koridoru oluşturmasını çökertmeye gelmiştir. Tüm sınır boylarını güvene kavuşturarak bu süreci tamamlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terör örgütünün oluşturmaya çalıştığı koridor için net konuştu. #Erdoğan #TSK #asker #turkey #army REKLAM Yeni Şafak Gündem (@yenisafakgundem)'in paylaştığı bir gönderi ( Oca 9, 2018 at 1:40öö PST )