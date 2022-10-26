Erdoğan: Sporcularımızın başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Türkiye olarak ev sahipliği yaptığımız spor organizasyonları vasıtasıyla sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Sporcularımızın başarıları, spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu anlayışla ev sahipliği yaptığımız uluslararası spor organizasyonları vasıtasıyla insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.