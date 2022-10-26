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POLİTİKA

Erdoğan: Sporcularımızın başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı toplumların spor ortak paydasında bir araya gelmesi işbirliğinin artmasının yanında barış atmosferinin güçlenmesine de katkılar sunuyor. Çatışmaların ve savaşların küresel gündemi meşgul ettiği günümüzde sporun birleştirici kucaklaştırıcı yönüne daha fazla ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Erdoğan: Sporcularımızın başarıları spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Türkiye olarak ev sahipliği yaptığımız spor organizasyonları vasıtasıyla sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Sporcularımızın başarıları, spora verdiğimiz önemin neticeleri olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak bu anlayışla ev sahipliği yaptığımız uluslararası spor organizasyonları vasıtasıyla insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
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