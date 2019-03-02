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POLİTİKA

Erdoğan: Müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon mitinginde halka hitap ediyor. Erdoğan, "Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz" dedi. Erdoğan, Pakistan-Hindistan krizine ilişkin de, "Önceki gün uçak krizi sonrası Pakistan Başbakanı ile görüştüm. Türkiye'nin hem Pakistan hem de Hindistan ile samimi ilişkileri bulunuyor. Türkiye'nin çabaları ile bu sıkıntılı süreç atlatılacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz? HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart'ta bunlara Osmanlı tokadını vurun.

  • Bu ülkenin parasını Kandil'e gönderenlere müsaade etmeyiz. Yanlışları devam ettikte bedelleri ödeteceğiz.

Zillet ittifakı hala kendi içinde isim kavgası ile uğraşıyor. Bunlar daha seçim kuruluna nasıl müracaat edilir bunu bile bilmiyor.

Bölücü terör örgütünü arkasına alanlar, bayrağımızı kongrelerinde salona asmayanlardır.

Pakistan-Hindistan krizi

Önceki gün uçak krizi sonrası Pakistan Başbakanı ile görüştüm. Türkiye'nin hem Pakistan hem de Hindistan ile samimi ilişkileri bulunuyor. Türkiye'nin çabaları ile bu sıkıntılı süreç atlatılacak. Gerilimi tırmandırmanın, yangına körükle gitmenin kimseye faydası yoktur.

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Müsaade etmeyiz

Müsaade etmeyiz

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