Gündem Erdoğan Uzay yarışında yer almamızdan CHP rahatsız oldu
POLİTİKA

Erdoğan'dan CHP'nin Uzay Ajansı adımına sert tepki

Erdoğan: Uzay yarışında yer almamızdan CHP rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu yargıya taşıyan CHP yönetimini eleştirerek, "Kendileri tuğla üzerine tuğla koymazlar, yapanları engellemek için Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbet tutarlar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu yargıya taşıyan CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

"CHP, Türkiye'nin bu yönde adımlar atmasından neden rahatsız?" sorusunu yönelten Erdoğan, "Kendileri tuğla üzerine tuğla koymazlar, yapanları engellemek için Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbet tutarlar" dedi.

Bakan Varank duyurmuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu duyurmuştu.

Bakan Varank, "Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP’nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" ifadesini kullanmıştı.
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