​Erdoğan ve Bahçeli yüzde 50+1’de mutabık ​

Siyasette 50+1 tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanı seçimine ilişkin bu kuralın değişmemesi konusunda mutabık kaldığı belirtiliyor.

Erdoğan ve Bahçeli’nin, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşmenin olumlu bir havada gerçekleştiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, iki isim randevuda son zamanlarda dillendirilen cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli olan 50+1’i de değerlendirdi. Bahçeli, görüşme öncesi son MHP Grubu’nda tartışmalara, “Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50 +1’dir” ifadeleri ile net tutumunu göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, önceki günkü AK Parti Grubu’nda sorular üzerine “Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu mesajların ardından yapılan ikili zirvede ise Bahçeli’nin Erdoğan’a, “yüzde 50+1’in tartışmaya açılmasının muhalefet cephesini güçlendireceğini ve sistem üzerinde meşruiyet tartışmalarına yol açabileceğini ve Cumhurbaşkanlığı makamının yıpratılmaya çalışılacağını” söylediği belirtiliyor. Erdoğan’ın da Bahçeli’yi onayladığı öğrenildi.

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