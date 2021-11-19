Gündem Erdoğan ve Bahçeli yüzde 50+1de mutabık
ANKARA

Erdoğan ve Bahçeli yüzde 50+1’de mutabık

Siyasette 50+1 tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanı seçimine ilişkin bu kuralın değişmemesi konusunda mutabık kaldığı belirtiliyor.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Erdoğan ve Bahçeli yüzde 50+1’de mutabık ​
Devlet Bahçeli

Siyasette 50+1 tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin cumhurbaşkanı seçimine ilişkin bu kuralın değişmemesi konusunda mutabık kaldığı belirtiliyor.

Erdoğan ve Bahçeli’nin, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı görüşmenin olumlu bir havada gerçekleştiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, iki isim randevuda son zamanlarda dillendirilen cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli olan 50+1’i de değerlendirdi. Bahçeli, görüşme öncesi son MHP Grubu’nda tartışmalara, “Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50 +1’dir” ifadeleri ile net tutumunu göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, önceki günkü AK Parti Grubu’nda sorular üzerine “Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu mesajların ardından yapılan ikili zirvede ise Bahçeli’nin Erdoğan’a, “yüzde 50+1’in tartışmaya açılmasının muhalefet cephesini güçlendireceğini ve sistem üzerinde meşruiyet tartışmalarına yol açabileceğini ve Cumhurbaşkanlığı makamının yıpratılmaya çalışılacağını” söylediği belirtiliyor. Erdoğan’ın da Bahçeli’yi onayladığı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi: Hesaplaşmadan helalleşme olmayacak
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Helalleşme' tepkisi: Hesaplaşmadan helalleşme olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Dünyası Haritası ile birlikte poz verdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Dünyası Haritası ile birlikte poz verdi
Dolunay büyüledi

Dolunay büyüledi

​Fotoğraflar, kartpostalları aratmadı.
AK Partili milletvekili vefat etti

AK Parti'li milletvekili vefat etti

​Acı haberi Bakan Koca duyurdu.
Ankarada şiddetli patlama

Çok sayıda vatandaşın göçük altında olduğu bildiriliyor.
İşte o 36 fabrika

İşte o 36 fabrika

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batman'da açılışını yaptığı fabrikalar 4 bin kişiye ekmek kapısı oldu.
Üretim için bir puan daha

Üretim için bir puan daha

​Merkez Bankası, eylülde başlattığı faiz indirimine bu ay da devam etti.
Donanmanın motoru TÜMOSAN'dan

Donanmanın motoru TÜMOSAN'dan

TÜMOSAN, Türk donanmasına 10 yıl boyunca motor üretecek.

'Dünyanın en iyisi'nin ismi Alparslan

'Dünyanın en iyisi'nin ismi Alparslan

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi 2022'nin ilk çeyreğinde envantere girecek.

Filistin'le ilişkileri geliştirin

Filistin'le ilişkileri geliştirin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

Miçotakis'in gazabından kaçıyor

Miçotakis'in gazabından kaçıyor

​Hollandalı kadın gazeteci Yunanistan'ı terk ediyor.
Kırık gözlüğünü telle tuttururdu

Kırık gözlüğünü telle tuttururdu

​Diriliş Şairi Sezai Karakoç'un 48 yıllık dostu Yüksel Kanar, üstadı anlattı.
Avrupa'yı 5. dalga vurdu

Avrupa'yı 5. dalga vurdu

​Dünya genelinde geçen haftaki vakaların 3'te 2'si de Avrupa'da tespit edildi.
Aşılı öğrenciye karantina yok

Aşılı öğrenciye karantina yok

​Sağlık Bakanlığı, okullarda Kovid vakalarında izlenecek yolu 18 örnek olayla anlattı.
PKK Ali Haydar Kaytan’ı gömenleri infaz etmiş

PKK Ali Haydar Kaytan’ı gömenleri infaz etmiş

Terör örgütü, Ali Haydar Kaytan'ın cesedini gömenleri ortadan kaldırmış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.