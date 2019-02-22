Gündem Erdoğandan 100 Yıl Kutlamaları genelgesi Özel logo tasarlanacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Kutlamaları genelgesi

Erdoğan'dan 100. Yıl Kutlamaları genelgesi: Özel logo tasarlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle tüm yurt genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin genelge yayımladı. Kutlamalar kapsamında İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de etkinlikler gerçekleştirilecek. 100. yıl için kurumsal kimliğe uygun özel bir logo tasarlanacak ve 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle tüm yurt genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal mücadelesinin mihenk taşlarından biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek.

ANA GÜZERGAH BU İLLER OLACAK

Buna göre, 100. yıl kutlamalarına ilişkin etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülecek.

Kutlamalar kapsamında yapılacak spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar ve benzeri her türlü sportif faaliyetler Gençlik ve Spor Bakanlığınca, kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecek. Diğer faaliyetler ise ilgili bakanlıklar ve valiliklerin koordinasyonunda yapılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili bakanlıklarca karşılanacak.

SPONSORLUK ANLAŞMASI YAPILABİLECEK

İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da yapılacak etkinlikler için ilgili bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk, hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.

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100. YIL LOGOSU TÜM RESMİ YAZIŞMALARDA KULLANILACAK

Yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm gençlik, spor ve kültür etkinliklerine ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, 100. yıl kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak hazırlanacak.

Belirlenen 100. yıl logosu başta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Samsun Valiliği olmak üzere tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak.

Kutlamalar kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilecek.

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