Erdoğan'dan Akşener'in İmamoğlu'nu Fatih'e benzetmesine tepki: Sen kimi kime benzetiyorsun?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda, açıklamalarda bulundu.

MERAL AKŞENER'E TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

Bunlar Fatih'in kim olduğunu bilmiyorlar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun. Zulüm 1453'de başladı diyenlerle aynı yolda yürüyorsun.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizin birbirinizden farkınız yok Fatih kim siz kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.



Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos'ta İBB'nin yapmış olduğu gösterilerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine ilişkin konuştu.



Erdoğan, 'İBB Başkanı için kalkıp bunu Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlara bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Sizin birbirinizden farkınız yok. Fatih kim siz kim?' ifadelerini kullandı.

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"MUHALEFET İSTİSMAR PEŞİNDE"

Türkiye'de yaşanan afetlerde muhalefetin tavrını da eleştiren Erdoğan, "Bizi iş yapmak ve hizmetler değil, muhalefetin yalan ve iftiralarıyla uğraşmak yoruyor. Muhalefet partileri milletin acısını paylaşmak yerine istismar peşinde koştular" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından diğer öne çıkan kısımlar şöyle:

"DEVLETİMİZ VATANDAŞININ YANINDA"

Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. 10 binlerce personel, araç ve gereçlerle felaket bölgesine büyük bir çıkarma gerçekleştirdik. Benzer afetlere maruz kalan batılı ülkeler günlerce insanlarına ulaşamazken devletimiz vatandaşının yanında oldu. Bir yıl içerisinde afetzedelere yeni konutlar teslim edilecek.

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PROVOKASYONLARA PRİM YOK

Gözünü gönlünü husumet bürümüş bu kifayetsizleri kendi çapsızlıkları ile baş başa bırakıp yolumuza devam edeceğiz. Biz işimize bakacağız. Z kuşağı Y kuşağı diyorlar ya, hepsi burada, etnik ve kültürel fay hatları üzerinden yapılan provokasyonlara prim vermediniz.

"DAHA DA PERVASIZLAŞACAKLAR"

Bize verilmeyen silahlar terör örgütlerine verildi. Birilerinin gözünde Türkiye, Türkiye'ye bırakılmayacak kadar önemlidir. 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacakları görülüyor. Büyüyen güçlenen özgüveni ve cesareti artan bir Türkiye'nin ne manaya geldiğini rakiplerimiz çok daha iyi görüyor.