Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Hanua’daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Sedat Gürbüz’ün ailesine telefonda başsağlığı diledi.
AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu başkanı Zafer Sırakaya acılı aileyi ziyaret etti.
Zafer Sırakaya ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile acılı babayı telefonla görüştürdü.
- Başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin yanında olduğunu belirtti.