Gündem Erdoğandan Almanyadaki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine taziye telefonu
ANKARA

Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Hanua’daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Sedat Gürbüz’ün ailesine telefonda başsağlığı diledi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu başkanı Zafer Sırakaya acılı aileyi ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Hanua’daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Sedat Gürbüz’ün ailesine telefonda başsağlığı diledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu başkanı Zafer Sırakaya acılı aileyi ziyaret etti.

Irkçı terör Almanya'da çok can aldı
DÜNYA
Irkçı terör Almanya'da çok can aldı

Zafer Sırakaya ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile acılı babayı telefonla görüştürdü.

  • Başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin yanında olduğunu belirtti.

Almanya'daki ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı
OYNAT 00:00
Almanya'daki ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Türk o anları anlattı
Almanya'nın Hanua kentinde 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed isimli Türk vatandaşı, yaşananları anlattı. Muhammed, 'Kardeşim dilimi hissedemiyorum, nefes alamıyorum' diyor. Ona 'Kelime-i şehadet getir dedim' dedi.
Katliama devam emri

Katliama devam emri

İsrail'in kanlı saldırılarının devam etmesi için emir verdi.
Kaptan pilota tutuklama talebi

Kaptan pilota
tutuklama talebi

İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Aşıyı bulduk

Aşıyı bulduk

Çin, dünyanın beklediği haberi duyurdu.
'Böyle Daha Güzelsin'

'Böyle Daha Güzelsin'

​28 Şubat bu kez bambaşka anlatılıyor.
Masonlar milli<br>birliği bozuyor

Masonlar milli
birliği bozuyor

​1900'deki toplantıda dinsiz bir dünya cumhuriyeti hedeflendi.
Tüm ödemeler tek sayfada olacak

Tüm ödemeler tek sayfada olacak

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay güzel haberi duyurdu.

Toplantıdayken vuruldular

Toplantıdayken vuruldular

2'si yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'a da sıçradı

Irak'a da sıçradı

Necef kentinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
FETÖ'den de tutuklandı

FETÖ'den de tutuklandı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
Tweet silmekle kalmayacak!

Tweet silmekle kalmayacak!

"İmamoğlu" üzerinden algı oluşturup polislere iftira atmıştı.
İdlib'e<br>koruma kalkanı

İdlib'e
koruma kalkanı

Atılgan sistemleri hangi görevleri yapacak?
Acil yıkılması gerekiyor

Acil yıkılması gerekiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul uyarısı.
Böyle bir şey <br>olabilir mi?

Böyle bir şey
olabilir mi?

Galatasaray'dan Ozan Tufan'a olay gönderme.
Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Sular yükselince herkes terk etti.
Dönere<br>kimlik geliyor

Dönere
kimlik geliyor

​Çiftlikten vatandaşa tüm süreç izlenebilecek.
5 PKK'lı terörist yakalandı

5 PKK'lı terörist yakalandı

​Tel Abyad'da komandolar eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.