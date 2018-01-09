Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi davet ettiğini, kendisinden yanıt beklediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı destek açıklaması dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Ben Sayın Bahçeli’nin yaptığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Kendisine şimdiden beyan ettiği, şahsımıza destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçimlerinin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mağfirlerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır" ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Bahçeli, 2019 seçimleri öncesinde de kritik bir adım atmıştı. Aklının hep Türkiye’de olduğunu söyleyen Bahçeli dün yaptığı açıklamada, “Onun için söylüyorum: MHP’nin cumhurbaşkanı adayı yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yenikapı ruhuyla hareket ederek Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı alır. Bu kadar net” demişti.

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