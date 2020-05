Erdoğan'dan CHP'ye sert uyarı: Meydanı faşist zihniyete bırakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı konuşmada hem koronavirüs salgını hem de pandemi sonrası döneme ilişkin mesajlar verdi. Türkiye'nin koronavirüsle mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünü, yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerlediğini dile getiren Erdoğan, pek çok ülkenin çaresiz kaldığı, salgına teslim olduğu bir dönemde Türkiye'nin, sağlık altyapısının ve sosyal güvenlik sisteminin gücü sayesinde pozitif bir ayrışma gösterdiğini hatırlattı. Salgının ardından dünyada yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

YALANA BALIKLAMA ATLAYAN KESİM

"Ülke olarak salgından terörle mücadeleye, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken, maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından, sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği gazete ve televizyonlardan, sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak kadar bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Bunların cüreti, sırtlarını her türlü kirli ve sinsi senaryoya adeta balıklama atlayan bir kesime dayamış olmalarından geliyor. Her yalanı, her iftirayı her çarpıtmayı anında cevaplamanın yanında, kendi davamızı, icraatlarımızı, vizyonumuzu süreki anlatarak bu kesimi en azından ortada bir yere getirmeliyiz."

ZİHİNSEL DEĞİŞİM KAÇINILMAZ

"Salgın döneminde yaşananlar, sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve bize atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu gösterdi. Sınır ötesi harekâtlarımızda, savunma sanayindeki icraatlarımızla ilgili benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Diğer alanlarda da aynı şekilde ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi ve nereye götürmek istediğimizi, bıkmadan, usanmadan anlatmayı sürdürmeliyiz. Salgın sonrası sadece küresel, siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecek. Bu sürecin, ülkemizde de yansımaları olması kaçınılmazdır. AK Parti olarak kendimizi dünyadaki ve ülkemizdeki bu yeni döneme süratle hazırlamalıyız. Milletimizin karşısına donanımlı bir şekilde çıkmalıyız. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak belki birkaç ay belki birkaç yıl sonra başlayacak bu tartışma ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete, sizlere çok önemli görevler düşüyor."

Tökezlememizi bekleyenler üzülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenlerin bir kez daha üzüleceğini dile getirdi. Erdoğan mesajında, “Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız. 18 yılda verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi, koronavirüs salgınına karşı da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, Türkiye’nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz.” ifadelerini kullandı.