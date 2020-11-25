Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Bu ittifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaştırmaktır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemini vurguladı. Cumhur İttifakı'nın tek amacının Türkiye'yi büyük ve güçlü bir devlet haline getirmek olduğunu belirten Erdoğan, "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneğidir. Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmez

OYNAT 00:44 'Sızma girişimindeki teröristleri etkisiz hale getiren komandolarımızı milletim adına gözlerinden öpüyorum' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sızma girişimindeki 17 teröristin etkisiz hale getirilmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan '17 terörist sızmaya kalkmıştı. Bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü. Ben komandolarımızı milletim adına gözlerinden öpüyorum' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Bahçeli: 'Biz harcarsak sadece hainleri harcarız'

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Erdoğan ile birbirini harcayacak iddiasına sert bir dille tepki göstermişti. Cumhur İttifakı hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlayan ve ittifakın yoluna devam edeceğini dile getiren Bahçeli, "Şunu ifade etmek isterim ki; MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu kavrayan iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız." ifadelerini kullanmıştı.

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OYNAT 00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhur İttifakı ile alakalı, 'MHP ile birlikte bir reform gerçekleştirdik. Dün sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İttifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır.' ifadelerini kullandı.



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GÜNDEM Pis ellerinizi çekin Cumhur İttifakı’ndan

OYNAT 00:30 'Yeni nesil mandacıların partisi olan CHP mi ülkeyi dirliğe ulaştıracak?' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli 'ABD'nin yeni başkanından himmet dilenen, demokrasi çağrısı yapmasını talep eden, yeni nesil mandacıların partisi olan CHP mi ülkeyi dirliğe ulaştıracak?' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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