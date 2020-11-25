Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Bu ittifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaştırmaktır
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın tek amacının Türkiye'yi büyük ve güçlü bir devlet haline getirmek olduğunu belirten Erdoğan, "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneğidir.
Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemini vurguladı. Cumhur İttifakı'nın tek amacının Türkiye'yi büyük ve güçlü bir devlet haline getirmek olduğunu belirten Erdoğan, "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı siyasi dayanışma örneğidir. Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Erdoğan ile birbirini harcayacak iddiasına sert bir dille tepki göstermişti. Cumhur İttifakı hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlayan ve ittifakın yoluna devam edeceğini dile getiren Bahçeli, "Şunu ifade etmek isterim ki; MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu kavrayan iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız." ifadelerini kullanmıştı.