Erdoğan'dan kabine sonrası sert mesajlar: Atina bir kukla batağa sürükleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan’a tepki göstererek “Yunanistan, ne askeri ne de siyasi muhatabımız, dengimiz değildir, olamaz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Erdoğan, yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Ege’de gayriaskeri statüdeki Midilli ve Sisam’a, çıkarma gemileriyle ABD zırhlısı sevk ederken İHA’lara yakalanan Amerika ve Yunanistan’a yönelik şunları söyledi: Biz dünyada savaşları gerilimleri krizleri sonlandırmak için samimi bir şekilde gayret sarf ederken, komşumuz Yunanistan’ın buram buram provokasyon kokan adımlarını takip ediyoruz. Yunanistan, ne askeri ne de siyasi muhatabımız, dengimiz değildir, olamaz.

MASUMLARIN HESABI SORULACAK

Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz. Bu, hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. Aynı zihniyetin Ege’de, Akdeniz’de botlarını batırarak ölüme terkettiği, taammüden katlettiği çocukların, masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır.

MENFAATİMİZİ SAVUNMAKTAN GERİ KALMAYIZ

Yunanistan’ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. Yunanistan’ın gelecek çeyrek asrını ipotek altına alan, bedeli mutlaka ödetilecek siyasi angajmanlar bizi değil Yunan halkını tedirgin etmelidir. Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan’ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan’ı batağa sürüklemeye kafi gelir. Yunanistan’a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız.

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Hedefimiz liderleri bir araya getirmek

“Dünya ekonomik krizden savaşlara pek çok sorunla boğuşurken, Türkiye olarak hem içeride hem dışarıda güçlü bir duruş sergiliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafla diyaloğumuzu sürdürerek pek çok diplomatik başarıya imza attık. Şu ana kadar 5 milyon tonun üzerinde tahıl ihracatını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Kovid-19 salgını sebebiyle iki yıl sonra ilk kez yüz yüze yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri hakkında bilgi veren Erdoğan şöyle devam etti: “Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur. Hedefimiz her iki lideri en kısa sürede bir araya getirerek daha fazla can kaybı ve yıkım olmadan bu savaşı sonlandırmaktır.”

Aile destek programında bütçe 40 milyar lira oldu

Erdoğan, “Vatandaşlarımızı karda kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmaya kararlıyız. Türkiye aile destek programımızın kapsamını genişletiyoruz, bütçeyi 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece bu programın toplam hane sayısını yaklaşık onda birine ulaştırıyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteğine başvuran da yararlanabilecek. Bu yeni uygulamaların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye kazandıkça milletimiz de kazanacak” ifadelerini kullandı.

Çiftçiye fatura desteği

Çiftçilere elektrik faturası desteği verileceğini açıklayan Erdoğan, “Elektrik faturalarındaki KDV oranını geçtiğimiz mart ayında yüzde 18’den 8’e düşürerek üreticilerimize yılık 3 milyar lira destek sağlamıştık. Elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenlemenin müjdesini çiftçilerimize veriyoruz. Elektrik ödemelerini aylık ödemek yerine hasat zamanı yani ürünler satıldıktan sonra gelirler elde edildiğinde ödeyebilecek” dedi.

İlk konutların temeli 25 Ekim’de atılıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuru sayısının şimdiden 5 milyona dayandığını belirten Erdoğan, “Adını İlk Evim İlk İş Yerim olarak koyduğumuz kampanya 500 bin konutu kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. 5 bin konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim’de atıyoruz. 2 yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak projeyi söz verdiğimiz şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya, Türkiye’nin bu zamana kadar yapılmış en büyük konut projesi olacaktır. Milletimiz sosyal konut projemize çok büyük bir teveccüh göstermiştir” dedi.

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Öğrencilere 1800 liralık beslenme yardımı

Yurt kapasitesinin 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, öğrencilere de “beslenme yardımı” müjdesi verdi: “Kredi ve burs konusunda da Türkiye, dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkesidir. Ek yerleştirmelerin devam ettiği KYK’da kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 TL’ye yükseltiyoruz. Birileri sabah akşam evlatlarımıza sadece umutsuzluk aşılarken biz istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz gençleri her alanda desteklemeye devam ediyoruz.”

OYNAT 04:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan hiçbir şekilde dengimiz değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, ''Biz dünyada savaşları gerilimleri krizleri sonlandırmak için samimi bir şekilde gayret sarf ederken, komşumuz Yunanistan'ın her tarafı buram buram tahrik ve provokasyon kokan politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan hiçbir şekilde dengimiz değildir, olamaz da'' dedi. BiP'te paylaş

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