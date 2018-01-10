Erdoğan'dan kaymakamlara özlük hakkı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan kaymakamlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kanuna göre Kaymakamlar her yıl ilçenin tüm bucaklarıyla köylerin en az yarısını teftiş etmekle mükelleftir. Unutmayınız, her kaymakam ilçesinde devletin en üst yöneticisi olarak bizim gören gözümüz uzanan elimizdir.

Halk için halka rağmen zihniyetiyle bu milletin tarihine hatta bizatihi kendisine savaş açanların direnişini birer birer kırarak buralara ulaştık.

Eğer Türkiye kişi başı 3 bin 500 dolar milli gelirden 10 bin dolara ulaşmışsa, Artık devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzende yürümesi mümkün değil.

Yaptığımız reformların amacı vatandaşımıza dayatılan kötü hayat şartlarını ortadan kaldırmak. Eğitimde, sağlıkta ve sosyal güvenlikte yaptığımız reformların amacı devlet olarak milletimize el uzatmaktır. İnşallah ikili eğitim öğretim sistemini de kaldıracağız.

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Kaymakamlara özlük hakkı müjdesi

Hiçbir kaymakamımızın, emri altında çalışanlardan daha düşük maaş alıyor olması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda bir çalışmanın yapılarak tüm meslek grupları açısından hakkaniyete dayalı bir ücret dengesinin en genç 2019 yılında kurulacağına inanıyorum.

Şikayetleri tespit edersek gereğini yaparız

Eğer Türkiye 3 bin 500 dolar kişi başına milli gelirden 11 bin dolara ulaşmışsa, eğitim düzeyi bu derece yükselmişse artık burada devletle vatandaşın ilişkisinin eski düzeyde yürümesi mümkün değildir. Böyle bir yanlış yapan olursa karşısında önce bizi bulur. Kaymakam arkadaşlarımızın bu konuda azami dikkati gösterdiğini biliyorum. Yine de bazen vatandaşlarımızdan şikayetler aldığım oluyor. Her şikayet doğru ve haklı olacak diye bir şey elbette ama haklı şikayetleri tespit edersek gereğini yapmaktan da asla çekinmeyiz.

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