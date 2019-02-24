Erdoğan'dan Kılıçadroğlu'na: Sana böyle bir ittifak yakışır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Hatay'ın sırtındaki CHP yükünden kurtulması gerekiyor

Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti. Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin.

Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor.

Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen 100 günlük icraat programının yüzde 97'sini gerçekleştirdik. Önümüzdeki 5 yıl boyunca belediyelerde ne yapacağımızı manifestomuzda ilan ettik. Son 17 yılda Hatay'a 29 katrilyon yatırım yaptık.

Muhalefet partileri her seçimde ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar.

Türk bayrağını bile kongre salonlarına asmıyorlar. Ey CHP, İyi Parti siz bunlarla mı omuz omuza yürüyeceksiniz?

Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır.

Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişlerini asıyorlar ancak bu şahıs kimin adayı, hangi partinin, hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu?

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Hatay'ın 2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacağız.