Gündem Erdoğandan mart görevi Hem isim hem proje
POLİTİKA

Erdoğan’dan mart görevi: Hem isim hem proje

AK Parti’de kadınlardan yerel seçimlere ilişkin hem isim hem de toplumsal sorunlara çare olacak projeler üretmeleri istendi. Söz konusu talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, bir araya geldiği Kadın Kolları MKYK üyelerine 31 Mart’ta kendilerine büyük görev düştüğüne işaret ederek belediyeler için isim ve projeler istedi. Kadın aday sayısının artırılması da bir başka başlığı oluşturdu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti’nin seçim başarılarında en büyük katkıyı sağlayan kadınlar, mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde sahada olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti Kadın Kollarının Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına seçim çalışmaları konusunda kadınlara ilk talimatları verdi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda kadın kollarının çalışmalarını değerlendiren Erdoğan’ın bundan önceki seçim başarılarının elde edilmesinde kadın kollarının çalışmalarında duyduğu memnuniyeti dile getirdiği öğrenildi.

PROJELERİ EN İYİ ŞEKİLDE ANLATIN

Erdoğan, mart seçimi için de partili kadınlardan özverili bir çalışma yapılmasını istedi. Bu çerçevede Erdoğan’ın kadınlardan daha çok kapıyı çalmaları, daha çok insana ulaşmalarını ve bu sonucunda AK Parti’nin 17 yılda yaptıklarını, bundan sonra hayata geçirilecek projeleri anlatmalarını istediği belirtildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda AK Parti Kadın Kolları seçim çalışmaları için hazırlıklara start verdi. AK Kadınlar yerel seçimlerde yine sahaya inerek toplumun her kesimine “AK Parti’nin gönül belediyeciliğini” anlatacak. MKYK toplantısında Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda atılacak adımların planlaması da yapıldı. Erdoğan’ın kadınlara seçim çalışmalarının dışından toplumun sıkıntılarına çözüm üretecek projeler hazırlamaları ve bunların hayata geçirilmesi için de çalışma yapmaları konusunda da talimat verdiği ifade edildi.

KADIN BAŞKANLAR

Ayrıca toplantıda AK Parti’de seçimlerde kadın adayların sayısının artırılması için alınacak önlemler de değerlendirildi. Milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi yerel yönetimlerde de kadınlara daha fazla yer verilmesi ve bu isimlerin başarıya ulaşması için atılacak adımlar ele alındı.

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